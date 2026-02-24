El albergue de Zaragoza se reorganiza: cinco personas sin hogar con movilidad reducida duermen en los pabellones de frío

Hace tres meses que el Ayuntamiento de Zaragoza activó los pabellones de frío del albergue Municipal, que con 20 plazas cada uno suponen una ampliación de los recursos para personas sin hogar cuando llega el invierno y bajan las temperaturas. Desde hace varios meses, cinco de las plazas las ocupan usuarios con movilidad reducida, para las que se han habilitado en las camas inferiores de las literas. Se reorganiza así el espacio para poder dar respuesta a la demanda.

Desde el consistorio explican que los recursos del albergue "se van modulando en función de las necesidades" y la demanda, que recuerdan que es "alta". Por eso, hace unos meses se decidió dar respuesta a la solicitud de cinco personas con movilidad reducida utilizando para ello los pabellones modulares que se habilitan cuando bajan las temperaturas. El resto de camas reservadas para frío, que son unas 35 entre los dos módulos, están completas en este momento, según informan desde el ayuntamiento. También están llenas el resto de plazas de las que dispone el albergue.

En diciembre, albergue municipal estrenó 40 nuevas plazas en Zaragoza, donde de un tiempo a esta parte ha crecido la cifra de personas sin hogar, tras un proceso de obras y reforma para renovar los espacios. Desde el consistorio se decidió que estos huecos, que según el proyecto inicial de remodelación del albergue se iban a utilizar para situaciones de frío extremo, estuvieran operativos de forma permanente para poder dar respuesta a la demanda. Para la bajada de temperaturas se mantuvieron los dos pabellones que se habían empleado hasta ahora para el frío.

A estas 40 plazas nuevas se añadirán otras 15 para mujeres, que serán también permanentes y que se habilitarán cuando los trabajadores del Albergue se instalen en las nuevas oficinas que se han construido en el edificio reformado. Esta ampliación de camas, 55, sumada a aquellas que ya estaban habilitadas y las que se habilitan en los módulos prefabricados, el albergue sumará un total de 200 plazas.