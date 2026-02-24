La avenida Cataluña se transforma: ya están construidos los dos restaurantes de comida rápida que abrirán sobre las antiguas naves de Galerías Primero en Zaragoza

Ya es visible la estructura de los dos nuevos restaurantes de comida rápida que abrirán sus puertas en la avenida de Cataluña de Zaragoza, en el solar que ocupaba hasta su derribo una nave con 2.300 metros cuadrados. Fue en 2024 cuando se concedió la licencia para demoler este emblemático almacén que sirvió de cuartel general para la emblemática Galerías Primero, fundada por el empresario Plácido Muñoz —fallecido en 2009—, que fue comprada en 2009 por El Árbol y esta a su vez por el Grupo Dia en 2014.

Aquello, informó entonces la propiedad, fue "un anticipo del proceso de transformación" que la propiedad del activo ha querido dar al antiguo centro logístico de Cogullada, que abastecía a los supermercados de las cadenas ya desaparecidas. Sobre estos terrenos abrirán ahora un Burguer King y un Popeyes, dos de las cadenas de comida rápida más populares en España y ambas también con implantación en Zaragoza. Las dos marcas pertenecen en España a Restaurant Brands International Iberia. Estos días ya se puede contemplar los dos edificios que albergarán sendos restaurantes y se trabaja en urbanizar los alrededores.

Las naves de Galerías primero

La parcela en su conjunto alcanza los 17.000 metros cuadrados y se encuentra en el número 115 de la citada avenida y hace esquina con el Tercer Cinturón, al que da una de sus fachadas. Enfrente se sitúa el centro de especialidades médicas Grande Covián y en otro de los lados -el que linda con la calle Alejandro Bell— el concesionario de coches Kia Autosalduba. Justo al otro lado de la Z-30 han comenzado las obras de urbanización de un solar en el que cabrán cientos de nuevos pisos.

Y es que la apertura en este entorno de estos dos restaurantes no es casualidad. La avenida Cataluña, reformada en los últimos años, se ha convertido en una de las zonas en expansión de la capital aragonesa. En los últimos años son muchos los vecinos que han llegado hasta la zona y son miles los que faltan todavía por llegar conforme se sigan completando y vendiendo las promociones de viviendas planteadas.

Cambio normativo

Las instalaciones del que fue el principal centro logístico de Galerías Primero y El Árbol llevan en desuso una larga temporada, después de que en 2015 el Grupo Día se hiciera con esta última empresa de supermercados y decidiera centralizar sus operaciones de distribución en una planta de Villanueva de Gallego.

La reconversión del uso de estos suelos situados junto a la avenida Cataluña es posible debido a una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que se aprobó en 2022 para permitir la instalación de empresas y negocios en el polígono de Cogullada más allá de la industria. El objetivo era entonces revitalizar un polígono industrial que se ha quedado incrustado en la ciudad, motivo por el cual creció la demanda de alquiler de naves para usos diferentes al industrial, como gimnasios o locales de ensayo. Es más, antes de la modificación del Plan General ya existían negocios de este tipo asentados en Cogullada.

Con este cambio normativo, desde entonces, en este polígono pueden abrir desde cafeterías y restaurantes, como es el caso de Burger King y Popeyes, hasta cocinas de comida para llevar, guarderías, quioscos, farmacias, centros sanitarios y lugares para celebrar reuniones y eventos.