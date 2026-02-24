Una barbería de Zaragoza es nombrada como la más influyente de España: "Más que un corte de pelo, ofrecemos una experiencia"

La mayoría de personas a lo largo de su vida toman decisiones que les acompañan por mucho, mucho tiempo. Pareja, gimnasio, bar donde quedar con el grupo de amigos... pero si hay una que la gente se puede tomar en serio es dónde cortarse el pelo. Influyen muchos factores en este aspecto por el que esta elección se vuelve rotunda en muchas ocasiones: calidad del corte, trato al cliente o relación calidad-precio. Pues este cómputo ha debido convencer a los expertos de Soy Barbudo, revista especializada en el ámbito, para elegir a La Barbería del Tío Jorge como la más influyente no sólo de Aragón, sino de España.

Está ubicada en Zaragoza y sus barberos llevan cambiando de look a su clientela desde el año 2015 en su primer local del Actur (calle de Virginia Woolf 2). Con los años el sitio ganó popularidad hasta abrir un segundo local en pleno Centro (en la calle de Pedro María Ric 10, en 2018) y un lustro después un tercero en el barrio de la Romareda (Violante de Hungría 10), conformando así su totalidad de locales en la capital aragonesa. Sin embargo, fue en el año de la pandemia cuando se podría decir que se colgó el cartel de influyente por la apertura de su escuela para estudiantes y, por lo tanto, futuros barberos.

Su fundador, Jorge VIllarroya, da su visión a este diario de qué significa este reconocimiento a nivel nacional. "Es un orgullo que te hace ir hacia delante y querer seguir trabajando. Estamos muy contentos", expresa el peluquero, quien además valora muy favorablemente cómo ha crecido su negocio con el paso del tiempo. "Ya cuando abrí el primer local vi que tuvo mucho éxito en el barrio y tuve que empezar a contratar a gente. Estábamos cinco en ese local tan pequeño, en el que venían los jugadores del Real Zaragoza, Loquillo varias veces, los de la selección española de basket...", recuerda el aragonés.

Añade también que el alzarse con este reconocimiento también es una pequeña historia de superación respecto al año pasado, que se tuvieron que "conformar" con quedarse segundos en este ranking en el que entran más de 400 barberías en todo el país. ¿Cuál cree Villarroya que es su punto fuerte? En que van un paso más allá. "Todo influye: precio, trato, ambiente... Nosotros ofrecemos un poco más que un corte de pelo, una experiencia. Damos una cervecita o una bebida al cliente, los cortes son muy buenos, usamos toallas calientes para tratar la barba y la decoración te lleva a una barbería de los años 20 o 30, estilo rockero", apunta el propietario de la franquicia. Destaca también la fidelidad de sus usuarios, convirtiendo sus locales en puntos rutinarios donde se conocen la mayoría de veces.

Además de esto, La Barbería del Tío Jorge ya ha formado centenares que han pasado por su escuela de la avenida Madrid, convirtiendo Zaragoza en una de las ciudades de referencia en este aspecto. "Hemos formado ya a más de 500 alumnos, siendo casi seguro más del 60% de fuera de aquí. La mayoría aragoneses que viven en la comunidad, pero también hemos tenido a gente de Estados Unidos", asegura Villarroya.

Ser la barbería más influyente de España supone un plus para este negocio de barrio que ha ido creciendo durante estos últimos 11 años, un chute de energía que recompensa el trabajo cosechado, algo que, aparte de reflejarse con este logro, se sigue reflejando día a día en cada recorte, degradado o afeitado a cada uno de los usuarios que se sientan en sus sillones tapizados.