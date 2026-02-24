Cambios en el contrato de la nueva Romareda: las obras se abaratan

Poco a poco empiezan a vislumbrarse pequeños detalles de lo que será el nuevo estadio mundialista de Zaragoza. Con la mirada puesta en el verano de 2027, las máquinas trabajan a destajo para cumplir con los exigentes plazos previstos para la construcción de un proyecto que tiene vida propia y un coste de 175 millones. En el último consejo de la Nueva Romareda se aprobó modificar el contrato inicial, lo que supone un ahorro de cerca de 400.000 euros para la sociedad.

Hace 592 días que comenzaron los trabajos de demolición de la antigua e histórica Romareda. En las últimas semanas han comenzado a levantarse pilastras y pilares que pueden observarse desde el exterior de las vallas que rodean la parcela los primeros pilares que sostendrán la tribuna este -la que da al paseo Isabel la Católica- y la estructura que hará lo propio con las gradas del Gol Norte. Actualmente se ha ejecutado cerca del 10% de la nueva infraestructura, que deberá estar lista dentro de un año y medio.

En los próximos días las obras entrarán en una nueva fase después de que se hayan localizado todos los servicios subterráneos que recorren el terreno que obligará a poner en marcha hasta a doce grúas a la vez con la intención de acelerar los trabajos, aunque van en plazo. Por ahora, la zona más avanzada del estadio es la del Gol Sur, que fue la primera que comenzó a construirse.

Una obra de esta magnitud exige cambios y actualizaciones menores durante su desarrollo. En el último consejo de la sociedad Nueva Romareda se aprobó una modificación del contrato relacionado son el suministro y las líneas de tensión que va a permitir abaratar el coste total ligeramente, en concreto, en 349.520 euros (IVA no incluido).

Otros proyectos

En paralelo, el Gobierno de Natalia Chueca ha dado el impulso definitivo a otro proyecto que acompaña la construcción del estadio, como es la transformación del entorno y los alrededores de la futura Romareda. La semana pasada, el Gobierno de la ciudad aprobó la licitación de estos trabajos que ejecutará el consistorio y no la sociedad Nueva Romareda al tratarse de un suelo público y municipal con un precio máximo estimado de 3.595.528,55 euros. Una licitación que está pendiente de la aprobación de las cuentas de 2026.

El proyecto incluye las obras del exterior y la renovación de todos los servicios afectados, como son la red de abastecimiento de agua, el saneamiento y el alumbrado público. Con el propósito de prolongar el bulevar de Isabel la Católica con la Romareda, se ha elegido decidido que el pavimento escogido sea el mismo que el que cubre todo el paseo. Esto permitirán prolongar la estética del eje de Gran Vía y Fernando el Católico para crear una gran plaza en torno al campo de fútbol. Lo mismo se hará para integrar el campo con la plaza Eduardo Ibarra, mejorando la accesibilidad del entorno.