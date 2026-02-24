Cazado un conductor a 122 km/h a las afueras de Zaragoza: "Eso es recaudar"

Nunca viene de más extremar las precauciones al volante. Las prisas nunca suelen ser buenas compañeras a la hora de montarnos en nuestro vehículo personal para salir de viaje, hacer la compra o acudir a un centro comercial. Cumplir con el límite de velocidad establecido por la ley nos puede salvar la vida en caso de accidente. Las grandes entradas y salidas de Zaragoza están limitadas a 50 kilómetros por hora, pero, en la mayoría de calles de un solo carril, no se pueden superar los 30km/h.

A pesar de conocer la ley sobre los límites de la velocidad, muchos conductores deciden saltarse la ley y circular más rápido de lo permitido por algunas calles donde conocen la localización de los radares fijos. La sorpresa viene cuando las fuerzas del orden colocan un radar fijo para "cazar" a los infractores.

La Policía Local de Zaragoza interceptó este pasado fin de semana a un conductor que se quedó apunto de triplicar la velocidad permitida por una vía de la capital aragonesa. Según fuentes policiales, el infractor fue cazado a 122 kilómetros por hora, en una zona de 50, por la calle Rodriguez Ayuso.

El conductor fue pillado por un radar móvil que los agentes policiales de la capital aragonesa colocaron en esta vía a la entrada de la ciudad. El hombre fue detenido por un presunto delito contra la Seguridad Vial por superar la velocidad máxima penalmente establecida por las autoridades.

Noticias relacionadas

Desde las fuerzas de seguridad se insiste en que respetar los límites de velocidad salva vidas, especialmente en tramos urbanos como son todos los accesos a Zaragoza, donde pueden confluir peatones, ciclistas y otros vehículos. Este tipo de conductas temerarias ponen en peligro tanto al infractor como al resto de usuarios de la vía.