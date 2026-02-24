Confirmada la fecha en la que se podrá volver a volar a Mallorca y Menorca desde Zaragoza: billetes a menos de 15 euros

Todavía estamos en pleno invierno, pero el buen tiempo que está haciendo en todo Aragón en los últimos días invita a pensar en las vacaciones del próximo verano. Mucha gente ya ha decidido, compaginándose con sus compañeros de trabajo, las fechas en las que hará el gran viaje del año ya sea en pareja, solo o en familia. El gran problema de los largos viajes es el desplazamiento desde Zaragoza hasta el lugar de destino y más cuando hay que sumarle un traslado hasta un aeropuerto como Madrid o Barcelona.

Zaragoza ha visto como su aeropuerto ha perdido mucho potencial en el último año debido a la dura política de recortes de Ryanair. La aerolínea irlandesa en pleno conflicto con Aena decidió eliminar el 40% de las plazas desde la capital aragonesa lo que provocó el adiós de rutas muy populares como la de París o Santiago de Compostela.

La temporada de invierno está a punto de finalizar y las aerolíneas ya preparan un verano de 2026 que se prevé de récord. Las agencias de viajes llevan semanas vendiendo chárter con salida desde el aeropuerto de Zaragoza a destinos de todo tipo como Europa Central, Escocia, Egipto, Jordania o Italia entre muchos otros. La demanda de chárter es tan brutal que Air Horizont, la compañía con capital aragonés, tiene agotadas las plazas de sus viajes a Venecia para la Cincomarzada, Córcega para San Jorge y Malta para el 1 de mayo. Solamente le quedan algunas vacantes en el vuelo a Sicilia del 19 al 22 de marzo.

Mallorca por menos de 15 euros

Por otro lado, las compañías con vuelos regulares desde Zaragoza van a aumentar su oferta a partir del próximo mes de marzo añadiendo destinos muy atractivos para el próximo verano. Ya es conocido que Binter va a conectar la capital aragonesa con tres países africanos que no paran de crecer en número de turistas: Mauritania, Cabo Verde y Senegal. Por lo tanto, se podrá volar desde Zaragoza a Nuakchot, Sal y Dakar con enlace en las Islas Canarias.

Otras dos aerolíneas que van a aumentar su número de destinos desde Zaragoza dentro de muy poco tiempo son Ryanair y Volotea. La aerolínea irlandesa recupera para la temporada de verano su vuelo con Palma con tres frecuencias semanales a partir del 31 de marzo. Hasta la principal ciudad de Mallorca se podrá viajar los martes, miércoles y sábado. Cabe recordar que Vueling también conecta Zaragoza con Palma durante todo el año. Además, los billetes están a precios muy competitivos como a principios de abril cuando se puede volar hasta Mallorca por 14,99 euros.

Menorca por 20 euros en mayo

Mientras, Volotea también recuperará su vuelo desde Zaragoza a Menorca a partir del 1 de abril en plena Semana Santa. Los aragoneses ya pueden comprar los billetes para disfrutar de una isla con mucho encanto y playas espectaculares. Hasta la isla balear se podrá volar los miércoles y sábados desde abril al próximo 31 de octubre cuando acabe la temporada de verano. Aunque los precios han comenzado a subir en su página web, a mediados de mayo todavía se puede comprar un billete de ida hasta Mahón por 20 euros.

Cabe recordar que actualmente desde Zaragoza se puede volar con Ryanair a Bruselas-Charleroi, Londres-Stansted, Marrakech, Milán-Bérgamo. Mientras, Wizz Air vuela a Roma, Cluj y Bucarest, Binter a Canarias y Vueling a Palma.