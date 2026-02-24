Así está la entrada a Zaragoza por Cesáreo Alierta: obras y circulación lenta

Un día después de los grandes atascos, la entrada y salida a Zaragoza por el tercer cinturón, en dirección a la carretera de Castellón, presenta todavía circulación lenta en hora punta debido a unas obras en la citada vida y su conexión con la Z-30. La principal concentración de coches se da en la llegada a Miguel Servet, próxima a la rotonda cercana al pabellón Príncipe Felipe.

Este punto, que absorbe el tráfico de la Z-30 y de la A-68, es el que registra la mayor cantidad de vehículos pero, en todo caso, no hay atascos ni coches parados. Estos avanzan de manera lenta tras un segundo día de obras en este lugar. Así la situación dista mucho de la producida el lunes, cuando se produjeron grandes atascos y filas kilométricas entre las 18.00 y las 19.15.

Afluencia de coches, este martes por la tarde, en la zona afectada por las obras. / PABLO IBÁÑEZ

Según ha informado el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, este martes los trabajos estaban centrados en la renovación de firme de 7.560 m2 en Cesáreo Alierta con la Z-30, afectando parcialmente a los viales. Eso es lo que está limitando la circulación. De hecho, sobre las 19.00 de esta tarde todavía había máquinas trabajando en la zona.

Asimismo, entre este martes y miércoles se procederá a la misma operación pero sobre 3.428 m² de la calzada de la rotonda situada junto al comercio Saltoki en el Polígono Cogullada y sus ramales de acceso, afectando parcialmente también a los viales de la avenida Alcalde Franciso Caballero y la Calle Escatrón.

Noticias relacionadas

Máquinas y operarios trabajando en la zona, este martes por la tarde. / PABLO IBÁÑEZ

Y, entre el miércoles y el jueves, la operación se realizará sobre los tres accesos de la rotonda de Mercazaragoza, situada en la Carretera de Cogullada y Camino Roseque, donde se prevé renovar otros 3.267 m².