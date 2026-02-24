¿Hay puente en los colegios de Zaragoza esta Cincomarzada 2026? Así lo refleja el calendario escolar

Cada año, la Cincomarzada recuerda en Zaragoza la resistencia ciudadana frente al asalto de 1838, en plena Primera Guerra Carlista, cuando los vecinos lograron repeler a las tropas que intentaban tomar la ciudad. Con el paso del tiempo, la fecha se convirtió en una jornada festiva y reivindicativa que hoy se celebra sobre todo en el parque del Tío Jorge. Pero más allá de su origen histórico, cada año surge la misma duda entre las familias: ¿habrá puente escolar? Y aquí es donde empieza el runrún: todo depende de cómo caiga el 5 de marzo en el calendario y de lo que haya decidido el Gobierno de Aragón para este curso. Así que, antes de hacer planes o mirar escapadas, toca echar un vistazo al calendario escolar para salir de dudas.

Se ha de partir de una base clara, el día festivo del 5 de marzo sólo lo podrán disfrutar los trabajadores y escolares de Zaragoza ciudad. Para zonas del área metropolitana como Utebo, La Puebla de Alfindén o Villanueva de Gállego será un día rutinario para todos sus ciudadanos, a menos que se tengan que desplazar a la capital aragonesa.

Pues bien, este año cae en jueves, y según refleja el calendario escolar emitido por el Gobierno de Aragón, el viernes día 6 será festivo, por ende, el primer puente del año a disfrute de los ciudadanos. Cuatro días que pueden ser utilizados para descansar de la rutina, ponerse al día con aquellas personas con las que hay que organizar una quedada o planear una pequeña escapada a algún destino rústico, o más paradisiaco.

El año de los puentes

Y es que los calendarios en este 2026 están del lado de las familias aragonesas este año. Pero la cosa no se queda aquí, ya que la CIncomarzada es uno de los varios puentes que se van a poder aprovechar. San Valero también cayó en jueves, aunque no se hizo puente el pasado mes de enero, mientras que el próximo será el de San Jorge, que por el mismo motivo que el 5 de marzo hará que los escolares no tengan que acudir a sus aulas habituales el próximo 24 de abril.

Pasado el verano, que, por otra parte, se salda con un festivo no recuperable el sábado 15 de agosto (día de la Asunción de la Virgen), los más pequeños de Zaragoza no tendrán colegio los días 13 y 14 de octubre (martes y miércoles) durante las Fiestas del Pilar, al igual que el resto de trabajadores aragoneses el 2 de noviembre (sustituye al 1, día de Todos los Santos, que cae en domingo) y el 7 y el 8 de diciembre, otros jueves y viernes que, debido a que el día de la Constitución, el 6, se pasa a uno después y formará otro puente en el último mes de 2026.