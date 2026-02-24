Natalia Chueca asegura que Zaragoza "no tiene un problema de pisos turísticos"

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha asegurado que la capital aragonesa "no tiene un problema de pisos turísticos como tienen las ciudades que son eminentemente turísticas y que sí que están muy tensionadas". De esta forma, Chueca ha respondido a Horeca Hoteles que ha exigido al Ayuntamiento de Zaragoza una ordenanza municipal para regular el uso de la vivienda turística al entender que "hay zonas muy tensionadas".

Chueca ha trasladado su disposición a estudiar la propuesta de Horeca Hoteles "como no puede ser de otra forma" y contactarán con esta organización hotelera, pero se ha mostrado convencida de que "Zaragoza no tiene un problema de pisos turísticos".

En declaraciones a los medios de comunicación, la alcaldesa ha explicado que el consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, está en "contacto permanente" con el resto de consejeros municipales o tenientes de alcalde de vivienda y de urbanismo de otras ciudades para observar "qué están haciendo otras ciudades que sí tienen un problema con las viviendas turísticas". De esta observación se decidirá "cuando sea algo prioritario", qué es lo que funciona mejor y qué medidas adoptan otras ciudades que "van por delante y que tienen un porcentaje mucho más elevado de viviendas turísticas que en Zaragoza".

En la actualidad, ha comentado Chueca no está dentro de las prioridades porque, obviamente, el porcentaje de pisos turísticos en Zaragoza "es mínimo en proporción a otras ciudades", ha justificado para añadir que "eso no quita" hacer un seguimiento y estudiarlo para que "cuando sea necesario saber cuál es la solución que mejor ha funcionado en otras ciudades que han tenido ese problema a mayor escala antes que Zaragoza y, por lo tanto, aplicar lo que funciona", ha razonado.

Horeca Hoteles Zaragoza ha advertido en una nota de prensa que Zaragoza se encuentra en “umbrales de alerta” en determinadas zonas y considera que el actual marco requiere un desarrollo urbanístico y edificatorio “claro, proporcionado y técnicamente sólido”.

Según estimaciones del sector correspondientes a noviembre de 2025, la capital aragonesa cuenta con más de 800 VUT registradas, que suman alrededor de 3.000 plazas. A esta cifra se añadiría una bolsa de entre 200 y 290 viviendas ilegales, lo que supone, según Horeca, más de un 30% adicional sobre el parque legal, concentradas principalmente en el Casco Histórico, el entorno del Tubo y el área centro. El informe sectorial recoge además que la facturación anual potencial vinculada a esta actividad irregular podría alcanzar los 4 millones de euros en Zaragoza capital.

Horeca Hoteles Zaragoza señala que la ausencia de una ordenanza específica, junto a medios efectivos de inspección y sanción, favorece la expansión de la oferta irregular y la economía sumergida. En este sentido, reclama criterios municipales “explícitos” para el informe urbanístico preceptivo y vinculante previsto en la normativa autonómica, al considerar que sin ellos se genera “inseguridad jurídica y desigualdad en la aplicación”.

Los empresarios defienden que ordenar las VUT es una condición necesaria para proteger la convivencia vecinal, el acceso a la vivienda y el comercio de proximidad, así como para garantizar una competencia en igualdad de condiciones fiscales, laborales y sanitarias. Asimismo, subrayan que su planteamiento no persigue la prohibición de la actividad, sino “su planificación”.