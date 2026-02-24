Natalia Chueca intensifica los contactos con Vox para intentar salvar los presupuestos a 48 horas de su votación

Quedan apenas dos días para que el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza se pronuncie sobre el proyecto de presupuestos del Gobierno de Natalia Chueca. A día de hoy, Vox sigue manteniendo su no a las cuentas por lo que sería la primera vez que las cuentas no salen adelante una vez elaboradas y es que las partidas de ingresos y gastos estaban incluso consensuadas con la ultraderecha cuando los de Abascal se descolgaron del pacto. Ahora, con 48 horas de tiempo por delante, la regidora asegura que siguen "trabajando". Este martes los equipos negociadores se han reunido de nuevo para intentar cerrar un acuerdo in extremis y a lo largo de este miércoles volverá a haber contactos. No hay acuerdo todavía pero el tono de las conversaciones es distinto.

"Para mí es importante llegar a un acuerdo. Es lo deseable, pero no a cualquier precio", ha comentado Chueca a preguntas de los medios de comunicación en una visita a la avenida Navarra, recién reformada. Y es que en los últimos días desde el equipo de la alcaldesa están redoblando los esfuerzos para intentar convencer a Vox de alcanzar un acuerdo. Sin embargo, para la ultraderecha, el ofrecimiento llega tarde.

"No hay novedades", ha reconocido la regidora popular este martes. "Ya les dije ayer que estamos trabajando. Para mí es importante intentar llegar a un acuerdo, pero no puede ser a cualquier precio", ha añadido Chueca, quien ha vuelto a exponer sus límites de cara a esa negociación 'in extremis': "No quiero perder 22 millones de ayudas al transporte".

500.000 personas al día

Y es que el principal escollo en la negociación, según afirman fuentes del Gobierno del PP, son las multas de la Zona de Bajas Emisiones, que Vox pide eliminar. Eso implicaría, no obstante, que la ciudad no pudiera acogerse a las ayudas que reparte el Gobierno de España para bonificar el precio del transporte público, que son esos 22 millones de euros de los que ha hablado Chueca.

"Cada día viajan en torno a unas 500.000 personas entre el tranvía y el autobús. Son 500.000 personas que no tienen por qué pagar un 20% más el precio del autobús simplemente por contentar las peticiones que nos está haciendo Vox. Ese es mi límite", ha insistido Chueca.

Así, la alcaldesa se ha abierto a realizar cambios en la ordenanza que regula la Zona de Bajas Emisiones pero ha pedido garantías a Vox de que, cualquier modificación que se pacte "no ponga en riesgo las ayudas al transporte". "Si somos capaces de encontrar una solución estaré encantada de sacar adelante los presupuestos, pero si no hay garantías, yo no voy a renunciar a que Zaragoza reciba 22 millones de euros", ha dicho.

En caso de que Vox mantenga su no en el pleno de este jueves, como ya hizo en la comisión de Hacienda de la semana pasada, la alcaldesa tendrá que someterse a una cuestión de confianza en la que ligará su continuidad como alcaldesa al proyecto de presupuestos.