Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Avenida de CataluñaExDAO ZaragozaMuseo GoyaReal ZaragozaCierre bares y restaurantesBarbería Zaragoza
instagramlinkedin

El inesperado 'zasca' de Natalia Chueca al Real Zaragoza: "La ciudad no se merece un equipo de tercera división"

La alcaldesa de Zaragoza insta a la dirección del club a que "sean capaces de darle la vuelta" a la situación deportiva

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en la avenida Navarra.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en la avenida Navarra. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

ZARAGOZA

La alcaldesa de la capital aragonesa, Natalia Chueca, ha expresado este martes su preocupación por la situación deportiva del Real Zaragoza y ha asegurado que la ciudad "no se merece un equipo de tercera", aunque, en realidad, la categoría es 1ª RFEF.

Durante su visita a la reforma de la avenida de Navarra, Chueca ha pedido que los responsables del Real Zaragoza "sean capaces de darle la vuelta" a la situación deportiva del club, que ahora mismo se encuentra en el último lugar de la tabla de Segunda División con 5 victorias, 9 empates y 13 derrotas.

No obstante, ha subrayado que la construcción del nuevo Ibercaja Romareda permitirá a Zaragoza disponer de un estadio de referencia, que facilite acoger competiciones nacionales e internacionales y que posicione a la ciudad de cara al Mundial de 2030.

Noticias relacionadas

La alcaldesa ha destacado que este proyecto “es clave para que Zaragoza tenga un estadio a la altura de su proyección”, y ha lamentado que, en estos momentos de auge y transformación urbana, el equipo no acompañe el crecimiento de la ciudad. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pilar Lamata se jubila tras más de 40 años en la Universidad de Zaragoza: 'Tiene que entrar gente joven. Hacen falta fuerzas y ganas
  2. Bar Marrakech, el rincón de Zaragoza donde sirven los mejores pinchos morunos de España: 'Viene gente específicamente a probarlos
  3. Los abogados aragoneses ya han detectado 'fraudes y estafas' ante el próximo proceso de regularización de migrantes
  4. Unas obras provocan atascos kilométricos a la entrada de Zaragoza: 'He estado 15 minutos parada
  5. Este es el mítico bar de Zaragoza que irá a la final del mejor torrezno del mundo
  6. Este es el restaurante de Zaragoza que ha conquistado a la actriz Melani Olivares: 'El próximo día iré y probaré todo lo que tengas
  7. Así es ArGa, el restaurante de Zaragoza donde podrás comer como los antiguos romanos: 'Había más de 50 panes diferentes
  8. Un barrio y una queja recurrente: los vecinos de Zaragoza vuelven a clamar por la limpieza de este curso de agua

Chueca asegura que Zaragoza "no tiene un problema de pisos turísticos"

Chueca asegura que Zaragoza "no tiene un problema de pisos turísticos"

Terminan las obras en la avenida Navarra: satisfacción entre unos vecinos que piden continuar con la tercera fase de la reforma

Terminan las obras en la avenida Navarra: satisfacción entre unos vecinos que piden continuar con la tercera fase de la reforma

El inesperado 'zasca' de Natalia Chueca al Real Zaragoza: "La ciudad no se merece un equipo de tercera división"

El inesperado 'zasca' de Natalia Chueca al Real Zaragoza: "La ciudad no se merece un equipo de tercera división"

Cambios en el contrato de la nueva Romareda: las obras se abaratan

Cambios en el contrato de la nueva Romareda: las obras se abaratan

¿Hay puente en los colegios de Zaragoza esta Cincomarzada 2026? Así lo refleja el calendario escolar

¿Hay puente en los colegios de Zaragoza esta Cincomarzada 2026? Así lo refleja el calendario escolar

Obras y cortes para conductores en Zaragoza: de Cesáreo Alierta a la avenida Alcalde Caballero

Obras y cortes para conductores en Zaragoza: de Cesáreo Alierta a la avenida Alcalde Caballero

Cazado un conductor a 122 km/h a las afueras de Zaragoza: "Eso es recaudar"

Un conductor de autobús auxilia a una persona desaparecida en Zaragoza: “Pienso en el alivio de la familia al saber que está de vuelta”

Un conductor de autobús auxilia a una persona desaparecida en Zaragoza: “Pienso en el alivio de la familia al saber que está de vuelta”
Tracking Pixel Contents