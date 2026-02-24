El inesperado 'zasca' de Natalia Chueca al Real Zaragoza: "La ciudad no se merece un equipo de tercera división"

La alcaldesa de la capital aragonesa, Natalia Chueca, ha expresado este martes su preocupación por la situación deportiva del Real Zaragoza y ha asegurado que la ciudad "no se merece un equipo de tercera", aunque, en realidad, la categoría es 1ª RFEF.

Durante su visita a la reforma de la avenida de Navarra, Chueca ha pedido que los responsables del Real Zaragoza "sean capaces de darle la vuelta" a la situación deportiva del club, que ahora mismo se encuentra en el último lugar de la tabla de Segunda División con 5 victorias, 9 empates y 13 derrotas.

No obstante, ha subrayado que la construcción del nuevo Ibercaja Romareda permitirá a Zaragoza disponer de un estadio de referencia, que facilite acoger competiciones nacionales e internacionales y que posicione a la ciudad de cara al Mundial de 2030.

La alcaldesa ha destacado que este proyecto “es clave para que Zaragoza tenga un estadio a la altura de su proyección”, y ha lamentado que, en estos momentos de auge y transformación urbana, el equipo no acompañe el crecimiento de la ciudad.