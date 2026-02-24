Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ViniciusVox AragónZ-40Nieve AragónRodolfo SanchoGuardia Civil
instagramlinkedin

La nueva pastelería de Zaragoza con tartas en lata y pasteles de fruta: "Vendemos sueños comestibles hechos realidad"

Pondrás encontrar novedades únicas o su batido de boniato morado

Postres en forma de fruta de la nueva pastelería

Postres en forma de fruta de la nueva pastelería / El Periódico de Aragón

Paula Marco

Sin duda, los negocios de las pastelerías no dejan de crecer en Zaragoza, consolidándose como uno de los sectores más dinámicos del comercio local. En los últimos años, la ciudad ha visto cómo tanto los obradores tradicionales como las propuestas más innovadoras han sabido adaptarse a las nuevas tendencias y a los gustos cambiantes de los consumidores.

En este contexto surge Crazy Cakes, una nueva pastelería ubicada en la calle Bruno Solano número 2, que apuesta por las propuestas gastronómicas más virales del momento. Su dueña, Basma, se presentaba hace unos días en redes sociales desde detrás del mostrador del local con una declaración que no ha pasado desapercibida: «Es la mejor pastelería de Zaragoza, porque vendemos sueños comestibles hechos realidad».

Una "locura" de tartas

El pasado viernes 20 de febrero celebraron su inauguración oficial. Las primeras cincuenta personas en acudir al local se llevaron uno de sus postres totalmente gratis y, durante toda la tarde, sus seguidores disfrutaron de un 10 % de descuento en todos los productos de la tienda.

En el establecimiento no solo se pueden encontrar los postres más virales del momento, como los trompe l’oeil, esas elaboraciones que imitan a la perfección la apariencia de frutas, pero que en realidad son delicados pasteles de alta repostería. Entre las variedades disponibles destacan el mango, la frambuesa, el cacahuete, el cacao y el pistacho, todos ellos trabajados con un acabado minucioso que sorprende por su estética y su sabor.

Además, también ofrecen diferentes tartas de queso, desde la más tradicional hasta versiones con sabor a pistacho, así como una propuesta única hasta ahora no vista en Zaragoza: las “Can Cakes”, tartas en lata disponibles en varios sabores, entre ellos chocolate. La oferta se completa con cookies al más puro estilo “Levain”, gruesas, jugosas y con un interior irresistiblemente tierno.

Bebidas únicas

Entre la variedad de su carta, dentro de lo que denominan “crazy bebidas”, destaca otra novedad que solo puede encontrarse en este local de la capital: el Ube Latte, una bebida elaborada a base de boniato morado que le aporta su característico e intenso color violeta.

Noticias relacionadas

Pero también hay opciones para los más clásicos: desde un café solo hasta un matcha, pasando por una amplia selección de tés e infusiones, pensadas para todos los gustos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pilar Lamata se jubila tras más de 40 años en la Universidad de Zaragoza: 'Tiene que entrar gente joven. Hacen falta fuerzas y ganas
  2. Bar Marrakech, el rincón de Zaragoza donde sirven los mejores pinchos morunos de España: 'Viene gente específicamente a probarlos
  3. Los abogados aragoneses ya han detectado 'fraudes y estafas' ante el próximo proceso de regularización de migrantes
  4. Este es el mítico bar de Zaragoza que irá a la final del mejor torrezno del mundo
  5. Este es el restaurante de Zaragoza que ha conquistado a la actriz Melani Olivares: 'El próximo día iré y probaré todo lo que tengas
  6. Así es ArGa, el restaurante de Zaragoza donde podrás comer como los antiguos romanos: 'Había más de 50 panes diferentes
  7. Un barrio y una queja recurrente: los vecinos de Zaragoza vuelven a clamar por la limpieza de este curso de agua
  8. La tienda del centro de Zaragoza que repara máquinas de escribir: “Si viviéramos solo de esto, ya habríamos cerrado”

Condenados por tráfico de drogas el líder de los Trinitarios en Zaragoza y su lugarteniente

Condenados por tráfico de drogas el líder de los Trinitarios en Zaragoza y su lugarteniente

La Policía sorprende a un ladrón cuando robaba en una iglesia en Zaragoza

La Policía sorprende a un ladrón cuando robaba en una iglesia en Zaragoza

El paso del exDAO por Zaragoza: los nombramientos de 'Jota', el caso Gali y su vida 'extrapolicial'

El paso del exDAO por Zaragoza: los nombramientos de 'Jota', el caso Gali y su vida 'extrapolicial'

Estos son los motivos por los cuales cada año se clausuran en Zaragoza cerca de 70 bares y restaurantes

La avenida Cataluña se transforma: ya están construidos los dos restaurantes de comida rápida que abrirán sobre las antiguas naves de Galerías Primero en Zaragoza

La avenida Cataluña se transforma: ya están construidos los dos restaurantes de comida rápida que abrirán sobre las antiguas naves de Galerías Primero en Zaragoza

La nueva pastelería de Zaragoza con tartas en lata y pasteles de fruta: "Vendemos sueños comestibles hechos realidad"

La nueva pastelería de Zaragoza con tartas en lata y pasteles de fruta: "Vendemos sueños comestibles hechos realidad"

Una barbería de Zaragoza es nombrada como la más influyente de España: "Más que un corte de pelo, ofrecemos una experiencia"

Una barbería de Zaragoza es nombrada como la más influyente de España: "Más que un corte de pelo, ofrecemos una experiencia"

El albergue de Zaragoza se reorganiza: cinco personas sin hogar con movilidad reducida duermen en los pabellones de frío

El albergue de Zaragoza se reorganiza: cinco personas sin hogar con movilidad reducida duermen en los pabellones de frío
Tracking Pixel Contents