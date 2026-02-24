La nueva pastelería de Zaragoza con tartas en lata y pasteles de fruta: "Vendemos sueños comestibles hechos realidad"

Sin duda, los negocios de las pastelerías no dejan de crecer en Zaragoza, consolidándose como uno de los sectores más dinámicos del comercio local. En los últimos años, la ciudad ha visto cómo tanto los obradores tradicionales como las propuestas más innovadoras han sabido adaptarse a las nuevas tendencias y a los gustos cambiantes de los consumidores.

En este contexto surge Crazy Cakes, una nueva pastelería ubicada en la calle Bruno Solano número 2, que apuesta por las propuestas gastronómicas más virales del momento. Su dueña, Basma, se presentaba hace unos días en redes sociales desde detrás del mostrador del local con una declaración que no ha pasado desapercibida: «Es la mejor pastelería de Zaragoza, porque vendemos sueños comestibles hechos realidad».

Una "locura" de tartas

El pasado viernes 20 de febrero celebraron su inauguración oficial. Las primeras cincuenta personas en acudir al local se llevaron uno de sus postres totalmente gratis y, durante toda la tarde, sus seguidores disfrutaron de un 10 % de descuento en todos los productos de la tienda.

En el establecimiento no solo se pueden encontrar los postres más virales del momento, como los trompe l’oeil, esas elaboraciones que imitan a la perfección la apariencia de frutas, pero que en realidad son delicados pasteles de alta repostería. Entre las variedades disponibles destacan el mango, la frambuesa, el cacahuete, el cacao y el pistacho, todos ellos trabajados con un acabado minucioso que sorprende por su estética y su sabor.

Además, también ofrecen diferentes tartas de queso, desde la más tradicional hasta versiones con sabor a pistacho, así como una propuesta única hasta ahora no vista en Zaragoza: las “Can Cakes”, tartas en lata disponibles en varios sabores, entre ellos chocolate. La oferta se completa con cookies al más puro estilo “Levain”, gruesas, jugosas y con un interior irresistiblemente tierno.

Bebidas únicas

Entre la variedad de su carta, dentro de lo que denominan “crazy bebidas”, destaca otra novedad que solo puede encontrarse en este local de la capital: el Ube Latte, una bebida elaborada a base de boniato morado que le aporta su característico e intenso color violeta.

Pero también hay opciones para los más clásicos: desde un café solo hasta un matcha, pasando por una amplia selección de tés e infusiones, pensadas para todos los gustos.