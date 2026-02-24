Obras y cortes para conductores en Zaragoza: de Cesáreo Alierta a la avenida Alcalde Caballero
El ayuntamiento ha iniciado un plan de renovación del firme tras las quejas recibidas por su estado
Mucha paciencia tuvieron que tener ayer los conductores que se toparon con un gran atasco en la rotonda cercana al pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, en el ramal de acceso desde Cesáreo Alierta a Ronda Hispanidad y el consiguiente tramo hasta la mencionada rotonda, que absorbe el tráfico de la Z-30 y de la A-68. Los trabajos de afaltado del firme provocaron atascos kilométricos durante varias horas, en concreto entre las 14.30 y cerca de las 19.00 horas.
Para hoy hay previstas más obras. Según informan desde el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, durante la jornada de hoy continuarán los trabajos de renovación de firme de 7.560 m2 en Cesáreo Alierta con la Z-30, afectando parcialmente a los viales.
Asimismo, entre hoy y mañana se procederá a la misma operación pero sobre 3.428 m² de la calzada de la rotonda situada junto al comercio Saltoki en el Polígono Cogullada y sus ramales de acceso, afectando parcialmente también a los viales de la avenida Alcalde Franciso Caballero y la Calle Escatrón.
Y, entre el miércoles y el jueves, la operación se realizará sobre los tres accesos de la rotonda de Mercazaragoza, situada en la Carretera de Cogullada y Camino Roseque, donde se prevé renovar otros 3.267 m².
Estas tres actuaciones puntuales se realizan ante las peticiones de los usuarios dada la degradación del firme en estas vías que soportan un gran volumen diario de vehículos particulares, servicios públicos y transporte pesado, lo que provoca un desgaste acelerado. Con el tiempo, el asfalto pierde su capacidad de agarre y aparecen baches, grietas y desniveles. Por ello, este asfaltado mejora las condiciones de seguridad de los usuarios y evita el desgaste de los vehículos en su suspensión, amortiguadores y neumáticos.
