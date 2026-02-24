Terminan las obras en la avenida Navarra: satisfacción entre unos vecinos que piden continuar con la tercera fase de la reforma

Fue en noviembre de 2020 cuando el entonces alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, anunció durante el debate del estado de la ciudad un plan de inversiones dotado con 11 millones de euros que incluía, entre otras obras, la reforma de la avenida Navarra. Comenzaba así el principio del fin de una historia de lucha y reivindicación vecinal en un barrio como Delicias en el que una de sus avenidas principales tenía baches en vez de adoquines en sus aceras. Este martes, 24 de febrero, se ha puesto punto y aparte a esa historia con la inauguración oficial, por parte de la actual alcaldesa, Natalia Chueca, de la reforma del segundo tramo, en la que se han invertido 5,3 millones de euros.

En total han sido 14 meses de obras, dos más de los previstos, los que se han invertido en renovar la parte de la avenida que va desde el paseo Calanda hasta la calle Rioja. Se ha actuado sobre 19.000 metros cuadrados, se ha renovado toda la red de tuberías, se han instalado decenas de bancos, se ha habilitado un carril bici segregado, se han plantado 140 árboles y cientos de arbustos y se han ensanchado y remodelado las aceras, que estaban destrozadas. “Hoy tenemos una avenida más inclusiva, más accesible, más segura y con mayor calidad ambiental que ha incrementado de forma significativa las zonas verdes”, ha dicho la alcaldesa en la inauguración oficial de la renovada arteria.

En su intervención, la alcaldesa ha agradecido “la paciencia de los vecinos y comerciantes” por estos 14 meses de obras, con demora incluida. Desde la asociación vecinal de la Avenida Navarra, Manuel Alonso subraya, en primer lugar, la “satisfacción” por el fin de las obras “a pesar de los reiterados retrasos”. “En esta segunda fase la comunicación no ha sido tan fluida como en la primera y eso no es positivo porque la información hace que los vecinos no sean solo sufridores sino también partícipes de las reformas”, ha añadido también.

Asimismo, desde esta asociación de vecinos han aprovechado el acto de este martes para reclamar que la reforma de la avenida Navarra no termine aquí y recordaron que hay una tercera fase planificada, que abordaría el tramo entre la calle Rioja y el centro comercial Augusta. “Esa tercera fase es importante porque aunque afecte a menos vecinos, es necesaria para evitar inundaciones como las que ocurren cuando llueve de forma torrencial”, añade Alonso.

Natalia Chueca, junto a vecinos y representantes municipales, este martes en la avenida Navarra. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Sobre la reforma de este tercer tramo, la alcaldesa ha dicho que en la actualidad hay muchas obras en curso en la ciudad por valor de más de 30 millones de euros, y que para la financiación de la reforma de esa tercera sección de la avenida Navarra espera que la sociedad pública Zaragoza Alta Velocidad -integrada por Adif, el Gobierno de Aragón y el consistorio- también se rasque el bolsillo.

Con respecto al resultado de la reforma, las reacciones por parte de vecinos y comerciantes han sido muy positivas. “Hoy es día para felicitar a los vecinos después de tantos años. Ha quedado muy bien, tienen que estar muy contentos porque la avenida estaba desastrosa. Daba grima”, ha afirmado la presidenta de la asociación María Guerrero, Pilar Baranda, que también se asienta en el distrito de Delicias.

Desde la asociación vecinal Nueva Delicias, Josefa Bellés también ha valorado muy positivamente el resultado de las obras, un aspecto final que le permite ser optimistas con respecto a otras reformas que se están llevando a cabo en el barrio, como la avenida Valencia y el Portillo. “Las obras se sufren durante un tiempo, eso es verdad, pero están yendo muy rápido”, explicaba.