El Ayuntamiento de Zaragoza anuncia el inminente corte al tráfico del puente de Piedra: duración de las obras y buses desviados

El Ayuntamiento de Zaragoza ha anunciado el corte provisional del puente de Piedra al tráfico para reparar "algunos desperfectos" del pavimento. La interrupción del tránsito al tráfico rodado es "imprescindible", dice el consistorio, ya que no es posible reformar el firme mientras continúa abierto el paso para autobuses y taxis.

Los trabajos comenzarán este próximo jueves, 26 de febrero, y se extenderán durante cinco días, hasta el 3 de marzo.

El recorrido de varias líneas de autobus urbano se verán afectadas. Será el caso del 28, 35 y 39, así como las nocturnas N1, N2 y N7, que se desviarán desde la calle Sobrarbe por paseo de la Ribera, arquitecto De La Figuera y avenida de Pirineos para cruzar el río por el puente de Santiago, desde donde retomarán hacia don Jaime por Echegaray y Caballero.

Noticias relacionadas

Desvíos de las líneas 28, 35 y 39 / Ayuntamiento de Zaragoza

En el caso de la línea 36, el desvío se hará desde San Juan de la Peña por valle de Zuriza, Muel, avenida puente del Pilar, Puente del Pilar (Puente de Hierro) y recuperar su ruta habitual desde Echegaray y Caballero. En esta línea se suprimen las paradas de Sobrarbe 55 y Sobrarbe 3.