Byanatika, propietaria de un restaurante de Zaragoza, explica la importancia del menú del día: "Nos hicieron malcreer que era para salir del paso"

El menú del día ha sido, durante décadas, una de las piezas más reconocibles de la vida cotidiana en España: una fórmula nacida hace mucho tiempo para alimentar bien y barato a quienes trabajaban fuera de casa, y que acabó convirtiéndose en costumbre nacional. Su importancia histórica no está solo en el precio cerrado o en la estructura de primero, segundo, pan, bebida y postre, sino en lo que representó: una red informal de “comedores” repartidos por bares y restaurantes que sostuvieron la rutina de oficinas, talleres y comercios, especialmente en los años de industrialización, migraciones internas y crecimiento urbano.

En torno al menú del día se ordenó el horario de la comida, se normalizó la pausa del mediodía y se consolidó una manera muy española de entender la mesa como descanso, conversación y energía para seguir la jornada.

Además, el menú del día ha funcionado como termómetro social y gastronómico. Ha permitido que la cocina tradicional —guisos, legumbres, arroces, cuchara— siguiera viva en el día a día cuando la vida se aceleraba, y ha sido una escuela de cocina tanto para cocineros como para comensales: un espacio donde probar platos “de casa” fuera de casa.

Los restaurantes son una pieza fundamental / PIXABAY

También ha actuado como ascensor democrático del comer fuera, haciendo accesible la restauración a bolsillos diversos y sosteniendo miles de negocios, sobre todo en barrios y pueblos. Incluso hoy, con cambios de hábitos y precios, sigue siendo un símbolo de equilibrio, cercanía y cultura popular, un recordatorio de que comer no era solo nutrirse, sino mantener una comunidad alrededor del plato.

Seguir apostando por lo tradicional

La gastronomía no se ha librado de la inflación en los últimos años y los precios del menú del día han ido aumentado poco a poco en todo el país. Antes era muy habitual encontrar cualquier restaurante que sirviese un menú del día por aproximadamente 10 euros. Una cifra que ha aumentado porque los restaurantes saldrían perdiendo en caso de continuar ofreciendo un menú por ese precio.

El aumento de los costes también ha provocado que la gran mayoría de los nuevos restaurantes no apuesten por esta fórmula clásica y solo tengan carta. Además, los puestos de trabajo también se han adaptado ofreciendo a los trabajadores un espacio donde poder comer sin la necesidad de salir a la calle por lo que la comida de tapper está más que asentada. A pesar de las desventajas del panorama actual, hay algunos establecimientos que se resisten a dejar atrás una costumbre tan española como el menú del día.

Un cocinero preparando un guiso tradicional / PIXABAY

"Puedes convertir un día normal en uno especial"

Uno de esos valientes que siguen apostando por el menú del día en Zaragoza es Vértico, que abrió sus puertas a finales de 2024 en la céntrica calle León XIII. Fabiana Mierloui, más conocida en redes sociales como Byanatika, es la socia del negocio junto a Nela y Ángel, que también son los propietarios del Tik Tok House, una hamburguesería muy popular del centro de la ciudad. Se trata de un restaurante con una decoración única que permite a los comensales degustar platos muy elaborados en cinco zonas diferentes.

Vértico ha recibido muchas críticas por seguir ofreciendo menú del día en 2026 y ha querido explicar todos los motivos que le llevan a apostar por él. "Nos hicieron creer que los menús del día son para salir del paso", comienza un vídeo en Instagram que no ha tardado en hacerse viral en toda Zaragoza.

"El propósito en Vértico es desmentir esa gran verdad. Vendemos un menú del día por 22 euros que es 100% casero. Está adaptado a tus necesidades y preferencias de entre semana para que puedas convertir un día normal en un día especial. Platos viajeros con espíritu de aquí en un ambiente único sacude-rutinas. Elige bien dónde vas a comer", se puede leer en un emotivo mensaje que ensalza la importancia que sigue teniendo el menú del día en la sociedad española.