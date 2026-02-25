Cambio de rumbo en la gestión de la zona azul de Zaragoza: se suspende el proceso tras el recurso de una empresa

Revés inesperado en el contrato de la zona azul y naranja de estacionamiento regulado en Zaragoza que retrasará, todavía más, la licitación de este contrato que ya acumula una importante demora y que tiene un papel importante en el cumplimiento y control de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Una de las empresas que ha sido excluida del proceso ha recurrido el acuerdo de la mesa de contratación por el que se acordó excluirla y ahora será el Tribunal de Contratos Públicos de Aragón (TCPA) el que decida si la decisión es legal. Hasta entonces, el proceso de adjudicación se ha suspendido.

Se trata de Setex Aparki que, por un error administrativo, fue excluida de la licitación al haber presentado el informe económico financiero de su propuesta en formato excel, en papel, y no en un pdf firmado como se exigía en los pliegos. La decisión la adoptó la mesa de contratación el pasado 15 de enero y un mes después (el 17 de febrero), la empresa interpuso un recurso especial en materia de contratación contra el acuerdo municipal.

En paralelo, Setex Aparki ha solicitado la medida cautelar de suspensión del procedimiento de licitación, a la que se ha opuesto el ayuntamiento, ante el Tribunal de Contratos Públicos, que deberá resolver. Un proceso que retrasará la puesta en marcha del nuevo contrato para gestionar el estacionamiento regulado en la ciudad y los accesos a la Zona de Bajas Emisiones.

Más plazas de pago

Se trata de uno de los contratos más importantes para el consistorio ya que reportará un máximo de 98,4 millones de euros durante los diez años que tiene de duración. Además, va acompañado de novedades, como la ampliación del estacionamiento regulado a prácticamente todos los barrios. De las 6.500 plazas de pago que hay ahora en la capital aragonesa se pasará a 21.745, de las que el 77% se reservarán para residentes. Además, cambiarán las tarifas ligeramente, que se irán incrementando conforme se vaya ampliando el tiempo de estacionamiento "para desincentivar este uso" y que así haya mayor rotación de coches facilitando el aparcamiento. También incluye la instalación de cámaras de lectura de matrículas y control en los accesos de la Zona de Bajas Emisiones.

Como ya adelantó este periódico, la oferta mejor valorada técnicamente y la más barata de las recibidas fue la de la UTE formada por Índigo Park y Valoriza, la mesa técnica está analizando porque, con una rebaja del precio del 46%, podría estar incurriendo en "baja temeraria", por lo que sería excluida. A la licitación se presentaron cuatro ofertas, detrás de las cuales hay hasta seis empresas, ya que algunas de ellas optan al contrato formando una unión temporal de empresas (UTE).

Solo dos optaron por ir en solitario, las dos compañías más fuertes del país en la gestión de este tipo de contratos de aparcamientos, Dornier y Setex Aparki, con contratos en toda España relacionados con el estacionamiento regulado y parkings públicos y privados. La primera ofertó 7.580.910 euros, una reducción de solo el 6,65%, sobre un presupuesto máximo que superaba los ocho millones de euros, y la segunda, ha sido excluida.

La UTE formada por Índigo y Valoriza obtuvo la mayor puntuación de todas, con 93,34 puntos sobre 100, pero su puja económica superaba el 40% de ahorro con respecto al presupuesto máximo de licitación, una rebaja que supera el umbral de temeridad. El consistorio solicitó a la UTE que justificara la baja presentada y su viabilidad.

No sería la única que se enfrenta a la exclusión por baja temeraria. En caso de que el TCPA compartiera la opinión del consistorio y eliminara a Setex Aparki del proceso, sucedería lo mismo con la segunda oferta mejor valorada y más económica, la que presentó la UTE de Eysa y MLN. En este caso, abarataba el precio en un 28%, por encima del 25% que legalmente se podría determinar. De producirse estos escenarios posibles, sería la cuarta oferta la que se haría con la gestión de la zona azul y naranja, Dornier.

Por ahora se desconoce cuándo se resolverá de forma definitiva la adjudicación. La pelota está sobre el tejado del Tribunal de Contratos que deberá decidir primero si la exclusión de Setex Aparki está justificada. A partir de ahí, la mesa de contratación deberá decidir.