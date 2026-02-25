Una famosa cafetería de Zaragoza se traspasa después de 24 años: "Gracias a los que confiaron en nosotros desde el primer día"

Hay lugares que viven a otro ritmo. Espacios donde el día empieza antes que en el resto de la ciudad y donde el café no es solo una bebida, sino casi una necesidad. Durante 24 años, uno de esos rincones ha sido testigo de conversaciones al amanecer, turnos que arrancan de noche cerrada y regresos cuando el resto aún duerme. Ahora, sus responsables anuncian el traspaso del negocio y el cierre de una etapa que ha acompañado a miles de historias cotidianas.

Se trata de la cafetería de la Cooperativa de Taxis de Zaragoza, un establecimiento que ha funcionado como punto de encuentro para profesionales del volante, pero también para vecinos y clientes que encontraban allí un ambiente cercano y familiar. Sus propietarios se despiden tras casi un cuarto de siglo al frente con una carta cargada de emoción y agradecimiento.

“Cerrar una etapa de 24 años no es cualquier cosa; es prácticamente una vida dedicada al servicio, al detalle y a las personas”, señalan en el comunicado. En él recuerdan los retos, los aprendizajes y, sobre todo, los momentos compartidos. Porque más allá de los cafés servidos y las barras atendidas, lo que destacan es el vínculo construido día a día.

La cafetería no solo acompañó jornadas laborales marcadas por el reloj y la carretera, sino que se convirtió en refugio en madrugadas frías, en sala improvisada de tertulias y en espacio donde convivían profesionales y ciudadanos, más allá de dentro de uno de los vehículos en los que coincidían. “Lo habéis transformado en un hogar y en un punto de encuentro”, afirman, poniendo el foco en la fidelidad de quienes cruzaron su puerta durante años.

El anuncio confirma el traspaso del negocio, aunque todavía no se ha detallado cómo será la nueva etapa. Mientras tanto, la despedida deja un poso de nostalgia entre quienes hicieron de este local una parada casi obligatoria. “Nos vamos con la satisfacción del deber cumplido y con la maleta llena de recuerdos inolvidables”, concluyen. Una barra, cientos de historias y 24 años después, su motor se detiene… al menos para quienes lo pusieron en marcha.