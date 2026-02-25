El Cupón Diario de la ONCE reparte en Zaragoza 175.000 euros

El Cupón Diario de la ONCE ha dejado cinco premios de 35.000 euros en euros en Zaragoza, en el sorteo celebrado ayer 24 de febrero. Diego Caro Matute, vendedor de la ONCE en Zaragoza, ha sido el encargado de repartir la suerte en su quiosco de César Augusto nº88. Diego ha expresado su entusiasmo por haber podido compartir esta alegría con sus clientes.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas.

La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías. Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 20.500 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.