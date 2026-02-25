Acuerdo 'in extremis' entre Natalia Chueca y Vox para salvar los presupuestos de Zaragoza

Fumata blanca en el Ayuntamiento de Zaragoza. PP y Vox han alcanzado un acuerdo esta tarde, después de tres días de negociación, para aprobar el presupuesto de 2026 pese al 'no' rotundo que los ultras han defendido en los dos últimos meses. La alcaldesa, Natalia Chueca, comparecerá esta tarde junto a la concejala de Vox, Eva Torres, para anunciar las claves del acuerdo.

No es la primera vez que Vox amenaza con no apoyar los presupuestos. Más bien es un clásico y, año tras año, lanzan el mismo órdago, pero esta vez el contexto electoral ha marcado el paso de las negociaciones, que se suspendieron durante la campaña electoral en Aragón y se han retomado esta semana. Las posturas, hasta ayer, estaban muy alejadas tras una elecciones en las que la alcaldesa ha salido reforzada y Vox ha crecido de forma considerable.

Dos son los motivos por los que el grupo municipal, liderado por Julio Calvo y Eva Torres, iba a votar en contra del proyectode presupuestos en la sesión plenaria de mañana. En primer lugar, los de Santiago Abascal exigían que el Ayuntamiento se cargue la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) o, al menos, que se eliminase el régimen sancionador, lo que tendría consecuencias importantes para las arcas municipales y para el bolsillo de los ciudadanos.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en la presentación de las cuentas de 2026. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Zaragoza recibirá este año hasta 22 millones del Estado para bonificar el transporte público. Gracias a estas ayudas, el precio del billete del autobús y el tranvía está bonificado al 40% —el 20% lo asume el Gobierno central y el otro 20% el Ayuntamiento—. Esta subvención está condicionada al cumplimiento de la Ley de Cambio Climático, que obliga a todas las ciudades de más de 50.000 habitantes a tener una zona de exclusión ambiental. Así que, en caso de que Natalia Chueca cediera ante la exigencia de Vox, la capital perdería los 22 millones de un plumazo y el billete sencillo pasaría de costar 55 céntimos a 93 —siempre que se pague con la Tarjeta Bus—.

Natalia Chueca ya ha dicho que en ningún caso va a arriesgarse a perder esta ayuda, aunque sí ha abierto la puerta a negociar cambios en la ordenanza que regula la Zona de Bajas Emisiones, que, por cierto, salió adelante en 2024 gracias a la abstención de Vox, en un año en el que los ultras votaron a favor de las cuentas.

Vox, por su parte, admite que Zaragoza perdería esas ayudas, pero insiste en que el presupuesto “más expansivo” debería tener capacidad para absorber esos 22 millones eliminando otros proyectos, como la reconversión de Giesa, donde se va a crear la Ciudad del Cine y cuyas obras ya están en marcha.

El portavoz de Vox, Julio Calvo, en la presentación del proyecto de presupuestos del PP en 2025. / RUBEN RUIZ

Por otro lado, los de Abascal también pedían reducir la estructura municipal y fusionar patronatos y sociedades. Desde el Gobierno municipal están dispuestos a crear un grupo de trabajo para avanzar en esta materia, aunque admiten que no será sencillo porque hay muchos puestos de trabajo que dependen de estos organismos.

El 'no' en Zaragoza, en Aragón y en Extremadura

El ‘no’ de Vox no puede entenderse sin el contexto electoral. Llegó tras las elecciones de Extremadura, tras el adelanto electoral de Jorge Azcón y tras haber negociado y acordado previamente las cuentas con la propia alcaldesa, que retrasó la presentación del proyecto de presupuestos a petición del grupo municipal de Vox. Así que la orden llegó directamente desde el despacho de Santiago Abascal, como todas, aunque en la plaza del Pilar los cuatro concejales de la ultraderecha lo niegen de forma sistemática.

La votación llega en un momento complicado, en medio de las negociaciones entre Vox y PP en Extremadura y Aragón, que quieren liderar desde Génova y Bambú, pese al malestar que ha generado entre María Guardiola y Jorge Azcón y que ha obligado a Alberto Núñez Feijóo a rectificar. La primera negativa se produjo el miércoles de la semana pasada en la comisión extraordinaria de Hacienda, que terminó con el ‘no’ tajante de Vox. Fue a partir de ese día cuando se retomaron las negociaciones.

Lo cierto es que los presupuestos de 2026 podían aprobarse con o sin el apoyo de Vox porque la alcaldesa tiene la alternativa de la cuestión de confianza: un mecanismo al que Natalia Chueca tendría que haber recurrido si no hubiera alcanzado un acuerdo de última hora.