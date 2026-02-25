Nuevos pasos del DAT Alierta en Zaragoza: dos convenios con el ayuntamiento y la universidad acercan su puesta en marcha

El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a la firma de dos convenios con el Ayuntamiento de Zaragoza y la Universidad de Zaragoza para seguir avanzando en la puesta en marcha del DAT Alierta. Ambos convenios, sin dotación económica directa, establecen un marco de colaboración para la distribución de espacios y para colaborar en la tramitación urbanística de las diferentes parcelas.

El acuerdo con la Universidad de Zaragoza incluye la cesión de uso a largo plazo -30 años ampliables hasta 75- de más de una docena de parcelas del entorno del Campus Río Ebro a favor de la Universidad de Zaragoza, destinadas a usos docentes, investigadores o mixtos. Desde el campus público se encargarán de promover la instalación de nuevos centros, institutos y laboratorios de investigación en el ámbito del DAT Alierta, además de la asunción de instalaciones deportivas de la parcela o la mejora estética de algunos edificios.

El compromiso del Gobierno de Aragón es impulsar la tramitación urbanística y administrativa del Plan de Interés General de Aragón, pieza clave para la ordenación del nuevo distrito. La colaboración entre la DGA y la Universidad de Zaragoza permitirá consolidar un distrito tecnológico moderno, vertebrador y competitivo, orientado a generar nuevas oportunidades para la comunidad universitaria, el entorno urbano y el tejido productivo aragonés.

Por su parte, el convenio con el Ayuntamiento de Zaragoza establece cauces de cooperación administrativa, urbanística y operativa entre ambas instituciones para acelerar el despliegue del parque tecnológico. Dicho documento compromete a ambas partes a trabajar de forma conjunta en las diferentes tramitaciones para reforzar "un proyecto de ciudad y de comunidad, orientado a reforzar la posición de Zaragoza como referente en innovación, a impulsar la cohesión territorial y a generar nuevas oportunidades económicas, tecnológicas y sociales para toda la sociedad aragonesa", indica el expediente.

La vigencia del convenio será de cuatro años prorrogables otros cuatro.