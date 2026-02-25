Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Inversión PlazaYolanda DíazMovilización escuela públicaCafetería cooperativa taxis ZaragozaReal ZaragozaMuere concejal PP
instagramlinkedin

Nuevos pasos del DAT Alierta en Zaragoza: dos convenios con el ayuntamiento y la universidad acercan su puesta en marcha

Recreación del futuro DAT Alierta.

Recreación del futuro DAT Alierta. / IDOM

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a la firma de dos convenios con el Ayuntamiento de Zaragoza y la Universidad de Zaragoza para seguir avanzando en la puesta en marcha del DAT Alierta. Ambos convenios, sin dotación económica directa, establecen un marco de colaboración para la distribución de espacios y para colaborar en la tramitación urbanística de las diferentes parcelas.

El acuerdo con la Universidad de Zaragoza incluye la cesión de uso a largo plazo -30 años ampliables hasta 75- de más de una docena de parcelas del entorno del Campus Río Ebro a favor de la Universidad de Zaragoza, destinadas a usos docentes, investigadores o mixtos. Desde el campus público se encargarán de promover la instalación de nuevos centros, institutos y laboratorios de investigación en el ámbito del DAT Alierta, además de la asunción de instalaciones deportivas de la parcela o la mejora estética de algunos edificios.

El compromiso del Gobierno de Aragón es impulsar la tramitación urbanística y administrativa del Plan de Interés General de Aragón, pieza clave para la ordenación del nuevo distrito. La colaboración entre la DGA y la Universidad de Zaragoza permitirá consolidar un distrito tecnológico moderno, vertebrador y competitivo, orientado a generar nuevas oportunidades para la comunidad universitaria, el entorno urbano y el tejido productivo aragonés.

Por su parte, el convenio con el Ayuntamiento de Zaragoza establece cauces de cooperación administrativa, urbanística y operativa entre ambas instituciones para acelerar el despliegue del parque tecnológico. Dicho documento compromete a ambas partes a trabajar de forma conjunta en las diferentes tramitaciones para reforzar "un proyecto de ciudad y de comunidad, orientado a reforzar la posición de Zaragoza como referente en innovación, a impulsar la cohesión territorial y a generar nuevas oportunidades económicas, tecnológicas y sociales para toda la sociedad aragonesa", indica el expediente.

Noticias relacionadas

La vigencia del convenio será de cuatro años prorrogables otros cuatro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Unas obras provocan atascos kilométricos a la entrada de Zaragoza: 'He estado 15 minutos parada
  2. Cambios en el contrato de la nueva Romareda: las obras se abaratan
  3. Pilar Lamata se jubila tras más de 40 años en la Universidad de Zaragoza: 'Tiene que entrar gente joven. Hacen falta fuerzas y ganas
  4. Bar Marrakech, el rincón de Zaragoza donde sirven los mejores pinchos morunos de España: 'Viene gente específicamente a probarlos
  5. Los abogados aragoneses ya han detectado 'fraudes y estafas' ante el próximo proceso de regularización de migrantes
  6. La avenida Cataluña se transforma: ya están construidos los dos restaurantes de comida rápida que abrirán sobre las antiguas naves de Galerías Primero en Zaragoza
  7. Este es el mítico bar de Zaragoza que irá a la final del mejor torrezno del mundo
  8. Un barrio y una queja recurrente: los vecinos de Zaragoza vuelven a clamar por la limpieza de este curso de agua

Acuerdo 'in extremis' entre Natalia Chueca y Vox para salvar los presupuestos

Acuerdo 'in extremis' entre Natalia Chueca y Vox para salvar los presupuestos

'Pipo' Chavarría declara en Zaragoza por el asesinato de un candidato a las elecciones de Ecuador

'Pipo' Chavarría declara en Zaragoza por el asesinato de un candidato a las elecciones de Ecuador

Zaragoza cambiará de lugar la polémica zona de juegos de la avenida Navarra: "No es el sitio"

Zaragoza cambiará de lugar la polémica zona de juegos de la avenida Navarra: "No es el sitio"

Nuevos pasos del DAT Alierta en Zaragoza: dos convenios con el ayuntamiento y la universidad acercan su puesta en marcha

Nuevos pasos del DAT Alierta en Zaragoza: dos convenios con el ayuntamiento y la universidad acercan su puesta en marcha

Aena invertirá 96,3 millones de euros en el aeropuerto de Zaragoza entre 2027 y 2031, el mayor desembolso de los últimos 20 años

Aena invertirá 96,3 millones de euros en el aeropuerto de Zaragoza entre 2027 y 2031, el mayor desembolso de los últimos 20 años

El Cupón Diario de la ONCE reparte en Zaragoza 175.000 euros

El Cupón Diario de la ONCE reparte en Zaragoza 175.000 euros

Zaragoza rechaza la regularización masiva de migrantes y la vincula a un posible "colapso" de los servicios sociales

Zaragoza rechaza la regularización masiva de migrantes y la vincula a un posible "colapso" de los servicios sociales

Condenada una vecina de Zaragoza por tráfico de drogas tras comprar 7 gramos de speed

Condenada una vecina de Zaragoza por tráfico de drogas tras comprar 7 gramos de speed
Tracking Pixel Contents