Reabre una cafetería de 'Mi Marrano' en un mítico espacio comercial del centro de Zaragoza

Casi un mes después del cierre de sus dos últimos locales en dos de las zonas más céntricas de Zaragoza, un joven negocio originario de la ciudad ha reabierto un local en uno de los espacios más míticos del paseo de Independencia, para intentar volver a alzar el vuelo y reunir a su clientela más habitual de los últimos años. Se trata de 'Mi Marrano', que a mediados de enero abandonó sus establecimientos de la avenida Fernando el Católico y la Gran Vía por motivos que a día de hoy todavía se desconocen.

Y tampoco es que se vayan muy lejos, ya que su recién estrenado Marranitos's Coffe está en la entrada del reconocido centro comercial El Caracol, en la más cercana al paseo Independencia. Nueva ubicación estratégica para la marca aragonesa, que aposta por no abandonar la zona Centro de la capital aragonesa, pese a reunir esta experiencia pasada a la que se añaden los cierres de otros dos locales más en la calle de San Ignacio Loyola, en las proximidades de esta inaugurada dirección, y en una esquina del paseo Sagasta con al avenida Tenor Fleta.

Marranito's Coffee, la nueva cafetería del centro comercial del Caracol / El Periódico de Aragón

Esta variante de 'Mi Marrano' levanta su persiana para servir sus especialidades que les llevan acompañando desde su primera apertura, los bocadillos, a la vez que optarán por cafés de especialidad para así atraer a los amantes de esta bebida cafeinada. Ideal para desayunos o un picoteo rápido en un espacio que sigue vigente pese a que no destaca tanto como Puerto Venecia o Gran Casa, sigue vivo y reuniendo negocios.

La elección de este enclave no es casual: el entorno del paseo de Independencia continúa siendo uno de los principales ejes comerciales y de tránsito de Zaragoza, lo que ofrece visibilidad y un flujo constante de potenciales clientes. En esta nueva etapa, Marranitos's Coffee aspira a consolidarse como una opción cercana y accesible, demostrando que, pese a los recientes movimientos, el proyecto sigue teniendo recorrido. Un regreso que simboliza una segunda oportunidad para volver a hacerse un hueco en el corazón —y en la rutina— de los zaragozanos.