La regeneración del eje Delicias-Portillo tira al alza de los precios de la vivienda: "Se han encarecido más los pisos feos que eran más baratos"

La reforma de la avenida Navarra ha supuesto dar respuesta a los vecinos de un distrito en Zaragoza como el de Delicias, el más densamente poblado, con más de 100.000 habitantes. Después de lustros de demandas y reivindicaciones, los habitantes de este barrio disfrutan ya de unas aceras anchas, sin baches y con árboles, un aspecto que también beneficiará a los comerciantes, que van a ver con se incrementa el flujo de viandantes frente a sus escaparates. Ello conllevará también una revalorización de los precios de los locales y, en menor medida, en el de las viviendas.

Y es que los expertos limitan los efectos de la reforma de la avenida Navarra en la revalorización de los pisos de la zona. "No es tanto la remodelación como todo lo que se está construyendo en la zona", explica Adrián Gil, asesor de área de Inmobiliaria Núcleo. "Estamos en una situación de escasez y con los precios al alza", cuenta. Es decir, los precios están aumentando ya de por sí en Delicias como lo están haciendo en el resto de barrios de Aragón y España. "Aunque no se hiciera la reforma los pisos estarían caros", admite.

A futuro, eso sí, la reforma de este entorno puede suponer un aumento del valor de los pisos de Delicias, aunque Gil apunta a todo el conjunto de actuaciones que se están desarrollando en los últimos años y que van más allá de la avenida Navarra. "Todo influye y también las nuevas urbanizaciones que se han construido en la avenida Ciudad de Soria y frente a la estación Delicias. Y también influirán las obras en el Portillo, toda esa zona va a quedar muy chula y eso sí que va a revalorizar la vivienda de todo el entorno", añade Gil.

Así han crecido los precios

Y es que entre los nuevos desarrollos en el llamado barrio del AVE, Averly y el Portillo y las obras de mejora de la escena urbana que está acometiendo el consistorio se está creando un corredor muy atractivo para nuevos moradores. Ese eje, explica Gil, va desde Miralbueno y la salida de la ciudad por la carretera de Logroño hasta el entorno de la plaza de Toros pasando por la renovada avenida Navarra.

Así, en el caso de los pisos de esta última avenida, Gil opina que tan solo un pequeño porcentaje de su revalorización se debe a la reforma de la vía como tal. Sí que influye mucho más la regeneración de todo ese eje antes mencionado y, sobre todo, la situación actual del mercado inmobiliario en la que cualquier cosa que se ponga en el mercado se vende a precios mucho mayores que hace tres años. "Cuando te contacta un vendedor su primera reacción es poner el piso a 200.000 euros. Les preguntas el por qué y no te dicen porque han arreglado la avenida o porque vayan a hacer un parque, sino porque todo está muy caro y se vende a ese precio", explica Gil. Los pisos que más han subido, eso sí, son los más baratos.

"En 2023 vendí un piso en la calle Unceta por 64.000 euros. Era un piso feo, en un segundo sin ascensor. Hace poco hemos vendido uno igual pero en la calle Bolivia, un poco peor. Se ha vendido por 115.000 euros. Casi el doble", cuenta este experto inmobiliario. "Los pisos más baratos se han podido encarecer un 100%, mientras que los pisos que hace tres años te costaban 160.000 ahora no valen el doble, esos no se han encarecido en la misma proporción", añade. Lo mismo apuntan desde otra inmobiliaria del barrio. "Se ha encarecido más un tercero sin ascensor que un sexto con dos habitaciones", explican desde este otro negocio.

En cuanto al comercio, los efectos en la reforma de la avenida Navarra sí que pueden hacerse notar de una forma más directa en la revalorización de los negocios y locales. "Cuanta más accesibilidad y más visibilidad, más vale", cuenta Aurora Sánchez, de Fecom, la Federación de Comerciantes de Zaragoza y Provincia. "La previsión ahora es que puedan aumentar las ventas porque más gente pasará frente a sus locales", añade. En la actualidad se da la coincidencia de que la mayor parte de los locales vacíos están en la acera de los impares, que al tener orientación norte siempre permanece a la sombra.