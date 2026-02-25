Zaragoza cambiará de lugar la polémica zona de juegos de la avenida Navarra: "No es el sitio"

Cerca de la calzada, cerca de los edificios y un 'obstáculo' para las fachadas de los comercios. Fueron varios los vecinos de la avenida Navarra, en Zaragoza, los que en diciembre, a través de este diario, manifestaron su malestar (y también sorpresa) por la nueva zona de juegos de esta vía. Su forma futurista y rocambolesca llamó la atención, pero también su ubicación. Entonces, el ayuntamiento aseguró que todavía faltaban algunos elementos por pulir.

Pero, tras la inauguración oficial de la avenida Navarra este martes después de meses de obras, las cosas han dado un giro inesperado: el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha reconocido este miércoles que la zona de juegos infantiles, "no es el sitio" y ha anunciado que se trasladará a otro emplazamiento que establezca el Área de Parques y Jardines.

Tras las críticas vecinales y de algún comercio, Serrano en todo caso ha dicho que "lo cierto" es que es una zona que más allá de la consideración sobre la estética "cumple con toda la normativa en materia de seguridad", pero ha estimado que "probablemente no sea el sitio", por lo que se atenderá petición vecinal de cambiarla de ubicación. "Desde el punto de vista cuantitativo se han recibido bastantes más quejas" que por la iluminación de la zona del Gancho, en el Casco Histórico, donde los vecinos piden reforzar el alumbrado, ha dicho.

"Es verdad que la alcaldesa y yo hemos pedido que se estudie el traslado, que se acometa ahí una zona de juegos infantiles tradicional y estamos trabajando con la consejera del área", ha informado Serrano. La intención es que esa zona de juegos infantiles de la acera se traslade a una zona verde por determinar, y "no afecte a edificaciones", ha precisado.

"Entiendo las críticas que haya podido despertar por estar muy pegada a los edificios de esa acera, pero desde el punto de vista de la seguridad cumple con toda la normativa y desde el punto de vista de si es más bonito o más feo, entramos ya en el terreno de las percepciones", ha añadido.