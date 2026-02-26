La Aemet avisa de la vuelta de la inestabilidad a Zaragoza: posibilidad de lluvias este sábado y durante la próxima semana

Nuevo giro en el tiempo en Zaragoza para los próximos días. Tras unas jornadas marcadas por la estabilidad, la ausencia de precipitaciones y un tiempo primaveral, con máximas de hasta 20ºC, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a la llegada de una nueva borrasca a la Península que podría dejar lluvias este sábado en la capital aragonesa y durante la próxima semana.

La previsión meteorológica de la agencia de este jueves avisa de la vuelta de la inestabilidad en los próximos días, con incremento de los cielos nubosos y la presencia de lluvia en el oeste y centro de la Península. La borrasca podría afectar también a Aragón, dejando algunos chubascos débiles en la capital aragonesa.

Qué días podría llover

Los primeros indicios de inestabilidad se dejarán notar desde primera hora de este sábado 28 de febrero y las lluvias podrían hacer acto de presencia a lo largo de la semana que viene, aunque de forma débil.

Así, las primeras gotas podrían caer sobre la ciudad del Ebro este sábado, con cielos nubosos y un 50% de probabilidad de lluvia, según la Aemet, sobre todo en la primera parte del día. Las temperaturas se mantendrán en valores altos para la época del año, con 6ºC de mínima y una máxima que alcanzará los 16ºC, algo más baja que estos días atrás.

Los chubascos se prolongarán el martes que viene, con una previsión de cielos con intervalos nubosos y sol, y un 55% de probabilidades de precipitaciones. Las temperaturas no variarán, con una horquilla entre 8ºC y 19ºC.

La previsión del tiempo en Zaragoza este jueves. / AEMET

A la espera de que avance el pronóstico a siete días de la Aemet, otros portales meteorológicos, como eltiempo.es y Meteored, señalan que los chubascos podrían mantenerse en la capital aragonesa el miércoles y jueves de la próxima semana.