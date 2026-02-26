La Aemet avisa de la vuelta de la inestabilidad a Zaragoza: posibilidad de lluvias este sábado y durante la próxima semana
Este sábado 28 de febrero podrían caer las primeras gotas en la capital aragonesa, aunque las temperaturas se mantendrán relativamente altas
Nuevo giro en el tiempo en Zaragoza para los próximos días. Tras unas jornadas marcadas por la estabilidad, la ausencia de precipitaciones y un tiempo primaveral, con máximas de hasta 20ºC, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a la llegada de una nueva borrasca a la Península que podría dejar lluvias este sábado en la capital aragonesa y durante la próxima semana.
La previsión meteorológica de la agencia de este jueves avisa de la vuelta de la inestabilidad en los próximos días, con incremento de los cielos nubosos y la presencia de lluvia en el oeste y centro de la Península. La borrasca podría afectar también a Aragón, dejando algunos chubascos débiles en la capital aragonesa.
Qué días podría llover
Los primeros indicios de inestabilidad se dejarán notar desde primera hora de este sábado 28 de febrero y las lluvias podrían hacer acto de presencia a lo largo de la semana que viene, aunque de forma débil.
Así, las primeras gotas podrían caer sobre la ciudad del Ebro este sábado, con cielos nubosos y un 50% de probabilidad de lluvia, según la Aemet, sobre todo en la primera parte del día. Las temperaturas se mantendrán en valores altos para la época del año, con 6ºC de mínima y una máxima que alcanzará los 16ºC, algo más baja que estos días atrás.
Los chubascos se prolongarán el martes que viene, con una previsión de cielos con intervalos nubosos y sol, y un 55% de probabilidades de precipitaciones. Las temperaturas no variarán, con una horquilla entre 8ºC y 19ºC.
A la espera de que avance el pronóstico a siete días de la Aemet, otros portales meteorológicos, como eltiempo.es y Meteored, señalan que los chubascos podrían mantenerse en la capital aragonesa el miércoles y jueves de la próxima semana.
