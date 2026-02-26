El agua del grifo en Zaragoza: el Ayuntamiento detalla los cambios en sabor y dureza por la procedencia del agua

Hay cambios que no se ven, pero se notan. Un día el agua del grifo te parece más “ligera”, otro deja más marca en el vaso, y en el café aparece ese matiz que en casa se resume con una frase: “hoy sabe distinta”. En Zaragoza, ese comentario tiene explicación técnica, el ayuntamiento ha presentado la Memoria 2025 sobre la calidad sanitaria del agua de consumo, elaborada por el Instituto Municipal de Salud Pública (IMSP). Según este informe, el 100% de las más de 25.000 pruebas analíticas realizadas durante el año pasado obtuvo resultados satisfactorios, con controles microbiológicos, químicos y de cloro, y en cumplimiento del Real Decreto 3/2023.

El sabor del agua es la forma en la que el cuerpo “lee” lo que hay disuelto en ella. En Zaragoza, lo que más se nota en el paladar suele tener que ver con la mineralización (sales disueltas) y, en concreto, con la dureza (calcio y magnesio). Este es el motivo por el que a veces el agua puede parecer más “redonda” o más “seca”, y ese matiz se multiplica cuando entra en juego el café, el té o incluso una simple jarra en la nevera. No es raro que un cambio de mezcla en el abastecimiento —más aporte de fuentes pirenaicas como Yesa, por ejemplo— se traduzca en percepciones distintas sin que eso signifique que el agua sea peor.

También influye el “detalle invisible” del tratamiento y la distribución. El cloro, usado para garantizar la desinfección, puede dejar un olor o sabor más marcado en ciertos momentos, especialmente si el agua ha estado un tiempo parada en la instalación interior de un edificio o en la tubería de casa. De ahí que gestos simples como dejar correr unos segundos el grifo o enfriar el agua en la nevera, cambien tanto la experiencia: el frío atenúa aromas, y el primer chorro se lleva el agua estancada.

El origen del agua del grifo importa

El Ayuntamiento de Zaragoza insiste en que la calidad del agua no es un golpe de suerte, sino una cadena que se sostiene en tres pilares: origen, gestión y control. El origen marca “qué agua entra” en el sistema; la gestión decide “cómo se trata y se distribuye” para que llegue estable y segura; y el control verifica, con mediciones y muestreos, que todo lo anterior se cumple cada día. Dicho de forma sencilla: no basta con tener buena agua, hay que saber manejarla… y demostrarlo con datos.

En ese primer pilar, el del origen, Zaragoza presume de un cambio que tiene impacto directo en el vaso. En 2025 la ciudad consumió 63 millones de metros cúbicos y el consistorio subraya que el abastecimiento procede ya mayoritariamente del Pirineo, con el embalse de Yesa como referencia. Esa procedencia se traduce —según el Ayuntamiento— en un agua con menor carga de materia orgánica y menos sales disueltas, dos factores que influyen tanto en el tratamiento necesario como en la experiencia final del consumo.

De cara a 2026, la meta del Ayuntamiento de Zaragoza es mantenerse por encima del 90% de “agua de boca” de Yesa. En términos prácticos, el objetivo busca consolidar un patrón: que la calidad no dependa de episodios puntuales, sino de una base estable de suministro que, además, ayuda a que la mineralización sea más moderada y el agua resulte más “amable” para el día a día (sabor, cal, electrodomésticos). Al final, cuando el Ayuntamiento habla de Pirineos, no está hablando solo de geografía: está hablando de una apuesta para que el agua de cada hogar llegue con menos variaciones y más garantías.

En Zaragoza, hablar del agua casi siempre acaba en lo mismo: la cal. Es un tema de barrio y de cocina, de termos que se estropean antes de tiempo y de cafeteras que piden descalcificado con una regularidad desesperante. Por eso, cuando alguien pregunta si el agua “tiene mucha cal”, en realidad está preguntando por un concepto técnico muy concreto: la dureza, es decir, la cantidad de calcio y magnesio disueltos. No es suciedad ni un fallo del sistema: son minerales naturales que forman parte de la composición del agua y que, en determinados niveles, dejan rastro visible en casa.

La memoria técnica municipal sitúa hoy a Zaragoza en un punto intermedio: un agua mayoritariamente semidura, con una media de 204 mg/l de carbonato cálcico. Traducido a la vida real, significa que el agua sigue teniendo mineralización pero se mueve en un rango más moderado que en etapas anteriores, algo que puede notarse en dos frentes: en el paladar (con matices más suaves o distintos según la mezcla) y en el mantenimiento doméstico (la cal no desaparece, pero puede comportarse con menos agresividad).

La evolución del agua en Zaragoza

En los últimos años, la dureza del agua en Zaragoza ha tendido a moderarse, y el Ayuntamiento lo vincula directamente al cambio de mezcla en el origen del suministro: cada vez entra más agua procedente del Pirineo (Yesa) y menos peso relativo de aportes tradicionales. Ese giro es bastante nítido en los porcentajes oficiales y difundidos por el propio consistorio: desde 2019 se superó la barrera del 60% de agua pirenaica, en 2023 se alcanzó en torno al 80% y en 2024 se ha rebasado una media del 90%.

El Ayuntamiento sitúa a Zaragoza en un punto intermedio, un agua semidura con suficiente mineralización para notarse, pero lejos de las aguas más calcáreas. En la práctica, cuanto más peso tiene el agua que llega de Yesa, más tiende a suavizarse la mineralización, y eso puede apreciarse en el día a día: a algunas personas les resulta un sabor más “limpio” y, en general, puede haber menos incrustación de cal. Aun así, el grifo no es una fórmula fija: puede haber cambios puntuales según la mezcla del abastecimiento y la zona de la ciudad.

Y ese cambio de percepción no ocurre solo en Zaragoza. En España, el agua del grifo gana terreno también fuera de casa: según el Barómetro de Conductas Sostenibles de Aqualia, más de la mitad de la ciudadanía (54,5%) ya pide agua del grifo en restaurantes, 10 puntos más que un año antes (43,4%). La tendencia se explica por una mezcla de confianza, ahorro y conciencia ambiental: elegir grifo reduce transporte, refrigeración y residuos plásticos, y refuerza la idea de que el agua de red es un alimento sometido a controles constantes.

Además, para desmontar el mito de que “la embotellada sabe siempre mejor”, se están popularizando iniciativas como las catas a ciegas, en las que los participantes comparan agua del grifo y embotellada sin saber cuál es cuál. Y el argumento del bolsillo es difícil de ignorar: según la OCU, una familia de cuatro puede gastar unos 500 euros al año en agua embotellada frente a unos 5 euros si opta por la del grifo. En un contexto de hábitos cotidianos cada vez más sostenibles, la experiencia —lo que notas al beber— empieza a pesar tanto como el dato técnico.