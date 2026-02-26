Alerta ante la modificación de la zona de bajas emisiones: “Los zaragozanos lo vamos a pagar en salud y en dinero”

La modificación de la ordenanza de la zona de bajas emisiones (ZBE), fruto del acuerdo entre PP y Vox, ha permitido sacar adelante los presupuestos de 2026 en el Ayuntamiento de Zaragoza y ha generado suspicacias en el PSOE. Así lo ha confirmado este martes el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, quien ha asegurado que estarán “alerta” ante las consecuencias que pueda tener para la ciudad. A su juicio, lo que hace unas semanas era una línea roja se ha convertido en “una alfombra roja” para la entrada y el refuerzo de Vox en las políticas municipales. “Mi impresión es que los zaragozanos lo vamos a pagar tanto en salud como en dinero. Vox es un partido absolutamente convencido de que el cambio climático no existe”, ha señalado.

El Consistorio zaragozano, según desveló la alcaldesa Natalia Chueca, no debería perder las ayudas del Estado destinadas a abaratar el precio del transporte público (22 millones de euros) aunque modifique la ordenanza para que las restricciones al tráfico solo se apliquen durante episodios de alta contaminación. En este sentido, Beltrán ha explicado que acababa de leer el informe que, a su juicio, el ayuntamiento recibió “en el último minuto, justo para llegar al acuerdo”, sobre si la modificación afecta o no a esos fondos. “Gracias a las ayudas al transporte se han conseguido casi un centenar de buses eléctricos en la ciudad y dos unidades del tranvía”, ha recalcado.

Sobre la posibilidad de que se pierdan estas ayudas, el delegado ha añadido que “todavía tenemos que leernos la letra pequeña, porque van a cambiar las ordenanzas y esa modificación implica que solo se activará la parte sancionadora cuando haya alta contaminación”.

Beltrán ha defendido que una zona de bajas emisiones “en toda Europa viene a reforzar ámbitos como la salud de los ciudadanos, evitar la exposición a ruidos innecesarios y fomentar la movilidad, tanto a pie como en otros medios, por ejemplo la bicicleta, de un extremo a otro de la ciudad”. En su opinión, este modelo contribuye a prevenir enfermedades respiratorias y, si peligran las ayudas estatales, “el coste del transporte urbano se ve también comprometido”.

Contaminación

Asimismo, ha acusado al ayuntamiento de hacerse “trampas al solitario” respecto a un proyecto de ciudad sostenible y respetuosa con el medio ambiente. “En materia de contaminación ya sabemos que en Zaragoza, gracias al cierzo, se produce muy pocas veces al año. No estamos hablando solo de si se sanciona o no a quien entra en la zona de bajas emisiones. Estamos hablando de que todo un proyecto de ciudad sostenible y respetuosa con el medio ambiente nos lo estamos cargando de un plumazo”, ha afirmado.

A su juicio, la decisión de Natalia Chueca de pactar con Vox supone una “claudicación” política. “Se han producido recientemente en la ciudad las declaraciones de la consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, poniendo también otra ofrenda en el altar de Vox. Ahora, de repente, pregunta qué afecciones va a tener para la ciudad de Zaragoza la regularización masiva de inmigrantes. En fin, se han producido esos dos elementos en el último minuto que nos vienen a decir que ya podemos ir preparándonos para los acuerdos con Vox”, ha manifestado.

Tras el acuerdo en el Ayuntamiento de Zaragoza, el delegado del Gobierno se muestra expectante ante las negociaciones para formar Ejecutivo en Aragón. “Por un voto, por una silla, se han llevado por delante un proyecto y un acuerdo muy importante para la ciudad. No digo yo si esto lo multiplicamos por ocho”, ha concluido.