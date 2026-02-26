El antiguo Nati Natillas de Valdespartera se transforma en un nuevo café de especialidad: "Una oferta única en Zaragoza"

El Nati Natillas de Valdespartera tendrá pronto una nueva vida. Desde hace unas semanas, un nuevo café de especialidad anuncia su llegada en las antiguas cristaleras de este referente gastronómico del barrio a la hora del brunch y la merienda. Shalom Coffee es el nombre de este nuevo establecimiento, que abrirá sus puertas el próximo 7 de marzo, según ha anunciado su dueño en redes sociales, donde tiene previsto ir informando acerca del avance de los trabajos en el interior del local, en plena transformación.

Fue el pasado mes de diciembre cuando el establecimiento especializado en almuerzos y respostería casera, Nati Natillas, anunciaba el cierre de su primer local en el barrio del sur de Zaragoza, tras cuatro años de historia. En este tiempo, se ha convertido en todo un referente dentro de la oferta gastronómica zaragozana como lugar de culto para los amantes del brunch en la ciudad. En el verano de 2024 abrió su segundo establecimiento en pleno centro, en la avenida César Augusto, donde continúa ofreciendo sus servicios.

Desde entonces, el local situado en la calle Luces de la ciudad, muy cerca del tranvía y en una de las zonas de mayor tránsito del barrio, ha permanecido cerrado a la espera de la llegada de un nuevo comercio. Algo que ha tardado poco en suceder con el anuncio de la llegada de esta nueva cafetería, de la que todavía se conocen pocos detalles más allá del nombre y fecha prevista para apertura.

Reforma en marcha

"En 30 días voy a abrir mi cafetería de especialidad, pero antes de nada necesito un local y eso ya lo tengo, y crear una imagen de marca", ha compartido el nuevo dueño, conocido en redes Jiman Marcos, en un vídeo publicado junto a un grupo de amigos en el interior del local, todavía en obras. El objetivo, explica, es dejar el lugar “bonito” e ir documentando el proceso para generar expectación de cara a su apertura.

Además, el propietario promete “una oferta de café única en Zaragoza”, donde poder degustar una gran variedad de productos, como café, matcha o chai latte, junto a una oferta gastronómica tanto dulce como salada. En otro post más reciente, en el que se observa cómo avanza la reforma, desvela la fecha prevista para la apertura: será el próximo sábado 7 de marzo, en pleno puente de la Cincomarzada.