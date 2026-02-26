Así funciona el chaleco diseñado en Zaragoza para llevar los drenajes tras un cáncer de mama: "Puedo seguir con mi vida cotidiana sin tanto miedo"

Un chaleco, dos grandes bolsillos interiores y nada más. De un diseño sencillo se acaba de crear en Zaragoza, concretamente en el hospital Miguel Servet, una prenda de vestir que va a ayudar en la recuperación de las mujeres operadas de cáncer de mama. ¿Cómo? La idea es que en esos bolsillos se puedan llevar los drenajes quirúrgicos tras la cirugía de forma segura, cómoda y discreta.

El proyecto, bajo la denominación Me voy a casa, surgió en el propio centro. Es decir, made in Zaragoza, pero también made in por una profesional sanitaria del Servet que se sometió a una mastectomía bilateral con reconstrucción inmediata por un cáncer de mama y vivió en su propia piel el proceso. "Gracias a esta camiseta-chaleco, los primeros días en casa han sido mucho más llevaderos. Puedo seguir con mi vida cotidiana sin tanto miedo ni preocupación”, ha señalado María Teresa Moreno durante la presentación del proyecto.

Ella, al llegar a su domicilio con cuatro drenajes, percibió la dificultad para el manejo de los mismos, afectándole a su autonomía, movilidad y también vida social. Fue ella, de hecho, quien realizó las primeras pruebas con camisetas de amplios bolsillos interiores para alojar los tubos.

Profesionales sanitarias y representantes de las asociaciones de pacientes junto a una usuaria. / GOBIERNO DE ARAGÓN

Quería que la vuelta a casa fuera mucho más sencilla tras recibir el alta y lo ha conseguido. Esta propuesta de humanización, creada por varios profesionales del hospital zaragozano, ha tenido la colaboración de la Asociación Española Contra el Cáncer y de la asociación AMAC - GEMA. Así, la AECC ha financiado la producción de los chalecos y ha colaborado activamente en su diseño para que todas las pacientes intervenidas puedan disponer de esta prenda sin ningún coste.

Más de 30 pacientes ya han hecho uso de esta prensa y los resultados preliminares muestran que la mayoría se sienten más seguras y capaces de retomar sus actividades cotidianas, con una mejora significativa en su bienestar emocional.

Más 500 operaciones

En 2025, los servicios de Cirugía General y Ginecología del hospital han realizado 502 intervenciones de cáncer de mama en conjunto. Aproximadamente un tercio de las pacientes son intervenidas por Cirugía General y dos tercios por Ginecología, unidad que cuenta con dedicación exclusiva a la patología mamaria.

Desde que comenzó el proyecto piloto con veinte personas, el servicio de Cirugía está haciendo encuestas a las pacientes para ver el impacto de la iniciativa. Las personas afectadas con edades comprendidas entre los 30 y 85 años con drenajes variables entre uno y tres respondieron positivamente en todos los casos. Ahora, el proyecto se ha implementado también en el servicio de Ginecología ayudando a cualquier mujer operada de cáncer de mama en el hospital.

La doctora Menchu Casamayor, jefa de Sección de Cirugía Endocrina, Bariátrica y Mama, y Patricia Rubio, FEA Ginecología y especialista en patología mamaria, han subrayado el impacto emocional y práctico del proyecto: “No solo damos el alta médica, también acompañamos el regreso a casa. Esta camiseta apoya a cada paciente que empieza su recuperación.” El acto en el Servet ha contado también con Mercedes Pinilla, vicepresidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Zaragoza, así como con Mª José Rivas, de Amac Gema.