¿Por qué hay aviones militares belgas sobrevolando el Arrabal en Zaragoza?

Los vecinos del Arrabal y de otros barrios del entorno de la ribera del Ebro levantan la vista estos días y pueden ver sobre sus cabezas aviones poco habituales. Actualmente, se está desarrollando unas prácticas que despiertan el interés de los zaragozanos, ya que pueden ver aviones militares sobrevolando Zaragoza. No se trata de ninguna situación de alerta ni de un operativo especial: son maniobras programadas todos los años. Así lo harán hasta la primera semana de marzo.

Detrás de estos vuelos está el Centro Europeo de Transporte Aéreo Táctico (ETAC), que ha elegido de nuevo la Base Aérea de Zaragoza para desarrollar una nueva edición del curso ETAP C 26. En esta ocasión, algunas de las aeronaves participantes pertenecen, entre otros países, a la Fuerza Aérea de Bélgica, lo que explica la presencia de aviones de este país sobre la capital aragonesa.

Estos ejercicios se celebran habitualmente un par de veces al año y forman parte de una iniciativa europea destinada a mejorar la coordinación entre las fuerzas aéreas de distintos países de la Unión Europea. Durante varios días, tripulaciones internacionales comparten formación, simulaciones y vuelos conjuntos con el objetivo claro de aprender a operar como un solo equipo en escenarios complejos.

La Base Aérea de Zaragoza es un enclave estratégico para este tipo de entrenamientos por su ubicación, sus amplias instalaciones y su experiencia previa en misiones de transporte táctico. Los vuelos pueden implicar maniobras a distintas altitudes, aproximaciones y despegues frecuentes, lo que aumenta el tráfico aéreo militar y hace más visible su actividad para la ciudadanía.

De esta manera, los vecinos de Zaragoza pueden oír motores más potentes de lo habitual sobre el Arrabal. Hay explicación: responde al calendario de maniobras europeas. Se trata de un entrenamiento conjunto llamativo que forma parte de la rutina periódica de la base zaragozana.