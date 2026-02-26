Todo listo para la Cincomarzada, que contará por primera vez con dos escenarios: "Hemos ido de cráneo pero ya lo tenemos"

Mal que le pese a algunos, la Cincomarzada es la segunda fiesta que más gente reúne al mismo tiempo en un mismo espacio en Zaragoza. A tan solo una semana de su celebración, desde la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) aseguran que ya tienen todo listo para comenzar a montarlo todo la semana que viene y que el parque del Tío Jorge esté preparado para recibir a decenas de miles de personas el jueves de la semana que viene. "Este año hemos ido de cráneo. Ha habido muchos momentos de crisis pero ahora podemos decir que, salvo que caiga el diluvio universal, suba el nivel freático del Ebro o el viento lo impida, todo está listo", explican desde la organización del evento.

Y es que este año el Ayuntamiento de Zaragoza ha decidido cambiar el contrato que mantenía hasta ahora con la FABZ para la organización de la fiesta, pasando de un contrato de colaboración a uno de patrocinio que desvincula al consistorio del montaje del evento popular. Esto ha implicado que hayan sido dos técnicos y "tres o cuatro voluntarios" de la Federación de Barrios los que hayan tenido que preparar una documentación y unos permisos que antes realizaban trabajadores municipales.

Cartel anunciador de la Cincomarzada de este año. / FABZ

Pero desde la FABZ prefieren no poner el foco en esta cuestión y se centran ya en una programación que se desvelará al completo próximamente. Como novedad, y según ha podido saber este diario, en esta edición de la Cincomarzada habrá dos escenarios: el primero estará en la zona cercana al centro cívico, aprovechando el graderío que hay. Allí tendrán lugar las actividades infantiles y una muestra de folclore latinoamericano y aragonés.

El segundo escenario, el principal, denominado Escenario FABZ será donde se celebre la segunda edición del festival Espabila Cincomarzada, que contará entre otros con artistas como Ixeya, 50007 Fishing Club y Sirgawain Soundsystem.

El cartel

En estos momentos hay apuntadas ya más de cien entidades, una más que el año pasado, a pesar de que en este 2026, al haber puente para mucha gente, desde la FABZ esperaban que hubiera menos participación por parte de las asociaciones que, normalmente, tienen presencia en el parque del Tío Jorge, una zona verde en la que se puede volver a celebrar esta fiesta tras el retraso en el inicio de las obras del recinto.

Otra de las novedades este año es el cartel anunciador de la Cincomarzada, que por primera vez ha sido escogido en un concurso público en el que han participado 31 personas que han enviado sus diseños. La ganadora ha sido la artista neoyorkina afincada en Zaragoza Christina Healy. Bajo el lema Para vivir, vivienda, Healy ha querido “representar un barrio solidario con espíritu colaborativo”, poniendo en el centro a las personas “que trabajan juntas para conseguir el bien común”. El cartel simboliza “un barrio que celebra su diversidad, con su mezcla de personas de diferentes culturas, edades y capacidades”, indica la autora.

Presentación del cartel ganador de la Cincomarzada de este año. / FABZ

Será este viernes, presumiblemente, cuando se celebre la rueda de prensa conjunta en el Ayuntamiento de Zaragoza en la que se detalle la programación completa de esta fiesta, que es sin duda la más reivindicativa de la ciudad. Al finalizar la marcha de los barrios se homenajearán, como es tradición, a figuras destacadas del activismo vecinal entre los que este año destacan el histórico Antonio Sofín, recientemente fallecido.

La FABZ apenas cuenta con un presupuesto de 20.000 euros que les concede Zaragoza Cultural para la programación, si bien los costes de producción se llevan gran parte del dinero. Además, cuentan con otros 5.000 euros que pone el área de Participación y de una aportación que hace la junta de distrito del Rabal desde hace unos años y que en 2025 permitió recuperar las actividades para las personas mayores, que se habían eliminado por falta de presupuesto.