Una ovación despide en Zaragoza a Luis Giménez Abad, secretario general del pleno que se jubila después de 40 años

Una ovación después de unas sentidas y cariñosas palabras de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y todos los portavoces de los grupos municipales han despedido al secretario general del pleno, Luis Giménez Abad, quien se jubila después de 40 años como funcionario. Luis es hermano de Manuel Giménez Abad, el líder del PP en Aragón asesinado por ETA en 2001.

En su discurso, Luis Giménez Abad, ha dicho que la máxima aspiración ha sido poder llegar a desempeñar este puesto que ha ejercido y "solo unos pocos tienen este privilegio" por lo que se va "satisfecho" de haberlo conseguido. Ha agradecido a todos los miembros de las distintas corporaciones municipales el trato recibido y el respeto que han tenido a los criterios e informes que ha elaborado. "Es muy importantes que los grupos y concejales tengan confianza en la objetividad e imparcialidad de secretario general del pleno y creo que lo he conseguido".

La alcaldesa, Natalia Chueca, ha trasladado el reconocimiento de toda una vida al servicio del Ayuntamiento de Zaragoza con "entrega rigor y compromiso". Ha sido una figura "esencial" desde la "discreción, profesionalidad y sentido del deber".

Chueca le ha traslado en nombre de la corporación municipal el "afecto" por esa proximidad y cercanía. "Puedes irte con la tranquilidad de que dejas un grandísimo recuerdo entre tus compañeros de trabajo". Le ha deseado lo mejor en esta "merecida etapa" que ha confiado disfrute y aproveche y se vaya con el recuerdo del cariño y respeto de todos.

La portavoz del grupo municipal de ZeC, Elena Tomás, ha agradecido su "disposición y atención" para ayudar cuando le han requerido sus servicios, aunque "fueran peticiones rocambolescas" y le ha deseado que sea muy feliz en su jubilación.

El portavoz del grupo municipal de Vox, Julio Cavo, ha dicho que se despide una "institución" del Ayuntamiento de Zaragoza, del que ha destacado que cuando han ido a su despacho han acudido con "total confianza basada en la objetividad y profesionalidad porque han ido sabedores de que tendrían "el mejor consejo y aclaraciones".

La portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, ha recordado que se jubila una "saga" de empleados públicos que han asesorado desde la transición en asuntos tan importantes como los presupuestos. "Representas ese servidor público generoso y ecuánime" ha descrito para mostrar su admiración por "tener siempre una mesa ordenada" en comparación con la suya, ha ironizado.

El portavoz del grupo municipal del PP, Ángel Lorén, ha comentado que el secretario general del pleno es una figura "clave" en esta casa --por el ayuntamiento-- con una labor "discreta y alejada del foco público para garantizar que cada decisión estuviera sólidamente respaldad por la legalidad".

Lorén ha elogiado el criterio de Giménez Abad, que ha sido un "faro" para los concejales y ha ejercido el cargo con "equilibrio y respeto" para que el debate democrático se desarrollara dentro del marco institucional. "Has honrado esa responsabilidad", ha concluido.

Noticias relacionadas

Luis Giménez Abad es hermano