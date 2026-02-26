Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La panadería 365 Obrador llega a Zaragoza con dos locales y una apuesta por la producción diaria y el obrador propio

La empresa familiar española Grupo Horreols introduce en la capital aragonesa su marca, que combina tradición artesanal, eficiencia operativa y cercanía

La panadería 365 Obrador que ha abierto hoy sus puertas en el Paseo Sagasta de Zaragoza.

La panadería 365 Obrador que ha abierto hoy sus puertas en el Paseo Sagasta de Zaragoza.

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Zaragoza suma una nueva propuesta de panadería y cafetería con la llegada de 365 Obrador, que acaba de abrir su primer establecimiento en la ciudad. La marca, perteneciente al Grupo Horreols, empresa familiar española, inicia así su implantación en Aragón con un modelo que combina tradición artesanal, eficiencia operativa y una clara vocación de proximidad al barrio.

A la apertura del establecimiento de Paseo Sagasta se sumará otra más, situada en Avenida Madrid, y prevista para finales del mes de marzo. Estas aperturas introducen en la ciudad una consolidada fórmula que siguen sus más de 200 establecimientos, donde 365 Obrador ha desarrollado un sistema basado en obrador propio y producción diaria los 365 días del año. Cada tienda recibe productos elaborados por el equipo de panaderos y pasteleros con masa madre y fermentaciones lentas, garantizando frescura, trazabilidad y estándares de calidad homogéneos en toda la red.

Producto elaborado a diario y vocación de barrio

La propuesta de 365 Obrador se apoya en un sistema de producción propio que integra elaboración, logística y punto de venta, permitiendo garantizar frescura y trazabilidad en todos sus productos. Panes, croissants y especialidades de bollería y pastelería se elaboran diariamente en su obrador, siguiendo procesos artesanales optimizados mediante metodología Lean para asegurar eficiencia y minimizar desperdicios.

Primeros clientes en el nuevo establecimiento del centro de Zaragoza.

Primeros clientes en el nuevo establecimiento del centro de Zaragoza.

El modelo combina esta estructura con una clara vocación de proximidad: locales diseñados como espacios acogedores, amplios horarios y una experiencia pensada para acompañar el día a día de los vecinos. Desde desayunos y pausas de café hasta meriendas o compra de pan diario, la marca busca convertirse en un punto de encuentro cotidiano en cada barrio donde se implanta.

Un modelo consolidado en más de 200 establecimientos

Con más de dos décadas de trayectoria, 365 Obrador ha experimentado un crecimiento sostenido en distintas ciudades de España gracias a una fórmula que equilibra calidad, precio accesible y control integral de la cadena de suministro. La compañía recibe diariamente a miles de clientes en su red de tiendas y continúa expandiéndose de forma orgánica, reforzando su posicionamiento en nuevos territorios.

La llegada a Zaragoza supone un nuevo paso en su desarrollo y consolida una estrategia de crecimiento basada en integrar producto elaborado a diario, eficiencia operativa y cercanía local, siendo motor de empleabilidad en la zona, con cada nueva apertura.

TEMAS

