La plataforma Zaragoza no se vende volverá a salir a las calles para defender "una ciudad que es nuestra, de todas"

La plataforma Zaragoza no se vende, que agrupa decenas de organizaciones y entidades de la sociedad civil zaragozana, va a volver a salir a las calles. Este jueves, justo cuando se estaba debatiendo el presupuesto municipal en el salón de plenos del ayuntamiento, miembros de esta coordinadora han convocado a los medios para informar de que el próximo 22 de marzo han convocado una manifestación bajo una premisa muy clara: "Otra ciudad es posible".

Zaragoza no se vende nació hace ahora un año aupada por algunos movimientos sociales y asociaciones vecinales que han hecho fuertes en los últimos años como Salvemos los Pinares de Venecia, una entidad que surgió en Torrero para protestar contra la ampliación del Parque de Atracciones. Poco a poco, alentadas por el rechazo a las políticas promovidas por el Gobierno municipal del PP, comenzó a surgir un caldo de cultivo que terminó en la creación de esta plataforma y en una gran manifestación que, el 23 de marzo, llenó las calles del centro de la capital aragonesa con miles de personas.

"Estamos cansadas de la deriva de nuestra ciudad; de que no se nos deje participar en lo que sucede en ella; de que se sigan talando nuestros árboles; de que se sigan cerrando nuestros espacios; de que se nos siga censurando actividades; cansadas de que se siga vendiendo nuestra ciudad. Vemos que hoy se lleva a aprobación unos presupuestos que no van a cambiar esta situación. Continúa el saqueo, la especulación y el expolio. No hablamos solo sobre el contenido de estos presupuestos, alejados de las necesidades de quienes trabajamos y vivimos en Zaragoza", han criticado este jueves.

El manifiesto

"Vemos miles de viviendas vacías y cada vez más gente durmiendo en la calle. Vemos cada vez más cemento y cada vez menos árboles. Vemos espacios municipales sin uso y actividades censuradas. Vemos que se protege a las grandes cadenas frente a los pequeños comercios. Vemos falta de contratación pública y privatización de nuestros servicios. Vemos demasiadas cosas desde hace demasiado", han añadido.

Desde la plataforma rechazan "cómo esta ciudad está siendo dirigida desde arriba y de espaldas a la gente, con eventos puntuales donde debería haber constancia cotidiana, con descapitalización donde debería haber inversión y con elitismo donde debería haber solidaridad". "Necesitamos una gestión que se aleje del márketing de una empresa para manejar la ciudad y una alcaldía que se centre en mejorar la ciudad para la gente", han zanjado. "Saldremos una vez más a pisar unas calles que son nuestras, de todas, a defender una ciudad que es nuestra, de todas. ¡Zaragoza no se vende!".