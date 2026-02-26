El portavoz de Vox, Julio Calvo, vuelve a presentar su renuncia: ya se conoce el día en el que se despedirá del Ayuntamiento de Zaragoza

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo, ha vuelto a presentar su renuncia como concejal del consistorio. Lo ha hecho este mismo jueves, el mismo día en el que se ha celebrado el pleno de aprobación de presupuestos en el que la ultraderecha ha vuelto a apoyar, por séptimo año consecutivo, las cuentas del PP en la capital aragonesa.

No obstante, la renuncia no se hará efectiva hasta la celebración del próximo pleno. Este se convocará, de forma extraordinaria, el próximo martes, 3 de marzo. El único punto del orden del día será el quedar enterado de la renuncia de Julio Calvo al cargo de concejal del Excelentísimo Ayuntamiento de Zaragoza. Durante la sesión podrán hablar tanto él como el resto de portavoces, así como la alcaldesa. Y es ese es el motivo precisamente por el que se ha escogido este formato, que su despedida no se vea empañada con otros asuntos de la política municipal.

Esta es la segunda vez que Julio Calvo presenta su renuncia. La primera vez fue el pasado lunes 9 de febrero, justo después de las elecciones autonómicas, pero el hasta entonces portavoz de la ultraderecha en Zaragoza tuvo que retrasar su retirada porque se hubiera producido este jueves, permitiendo así que el PP se hubiera quedado con mayoría -gracias al voto de calidad de la alcaldesa- en la votación del presupuesto.

El moderado de Vox

Esto era relevante en un momento, cuando Calvo renunció por primera vez, en el que Vox mantenía su negativa al proyecto de presupuestos de Chueca. Sin embargo, con el pacto en el último momento entre los de Abascal y el PP en Zaragoza para aprobar las cuentas, ya no hubiera sido necesario que Julio Calvo hubiera retrasado su renuncia puesto que PP y Vox suman mayoría con o sin el voto del hasta ahora líder del grupo municipal.

Después de su primera renuncia, Vox Zaragoza compartió un comunicado en el que el propio Calvo explicaba que la renuncia se debía a motivos personales. Y es que con 71 años, el objetivo del hasta ahora concejal no es otro que jubilarse. Es más, quería haberlo hecho antes, a finales del año pasado, pero con la convocatoria de elecciones en marcha desde el partido le pidieron esperar para que su salida no fuera vista como un acto de disidencia en un momento, como es una precampaña, en el que todos los movimientos son examinados con lupa. El edil esperó pero ni un día más de lo necesario y después de los comicios anunció su marcha, una renuncia a la que tuvo que renunciar momentáneamente hasta que se celebrara el pleno de votación de presupuestos para no dejar a su partido sin un voto menos.

La sustituta, crítica con Vox

Julio Calvo ha sido portavoz de Voxen el ayuntamiento desde 2019, cuando volvió al consistorio como concejal después de haber ejercido como tal previamente de 2011 a 2015 en las filas del PP. A Calvo siempre se le ha atribuido una moderación que no han exhibido otros miembros de su partido y con el al frente de su grupo municipal se han fraguado pactos con el PP que han sido una excepción en la comunidad. Y es que mientras los populares y los voxistas se han dado la mano en los últimos siete años para aprobar el presupuesto en Zaragoza, incluso cuando Ciudadanos formaba parte del Gobierno municipal, mientras que en las Cortes y el Pignatelli ambas formaciones han estado a la gresca.

Una vez que el pleno quede enterado de la renuncia de Calvo, el consistorio se quedará con 30 concejales hasta que tome posesión un nuevo edil, que si se sigue el orden de la lista que presentó Vox en las últimas elecciones municipales tendría que ser edila: Marisa Gaspar.

Noticias relacionadas

Pero la casualidad ha querido que Gaspar, quien ostenta el derecho a tomar posesión del acta, ya no esté en el partido y que incluso se haya mostrado muy crítica con la actual dirección de Vox, tanto en España como en Aragón. "No quiere trabajar, vive del mitin", dijo de Santiago Abascal en sus redes sociales. Ahora podría entrar a formar parte del grupo municipal, si bien ella misma no ha querido desvelar todavía si asumirá el cargo o no.