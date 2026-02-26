Estas son las principales preocupaciones (y prioridades) de los zaragozanos según el último barómetro municipal

Más de 2.000 zaragozanos recibieron entre el pasado 8 de enero y el 5 de febrero una llamada en la que se les hizo un abanico amplio de preguntas, de cuyo resultado se extrae la fotografía de en qué punto está en estos momentos la ciudad en múltiples variables. El último barómetro municipal, instrumento que el Ayuntamiento de Zaragoza pone en liza de forma semestral, refleja así cuáles son las principales preocupaciones de sus convecinos, cuáles son sus prioridades o cómo de satisfechos están con determinadas cuestiones, con algunas importantes novedades, como el hecho de que el refuerzo a la cultura sea ahora mismo la principal prioridad para los ciudadanos.

Así las cosas, los tres principales problemas que detectan los vecinos de Zaragoza en estos momentos son el transporte público, que lidera el ranking con un 16,3%, la suciedad (11,9%) y el estado de las calles y aceras (8,4%). Las dos primeras posiciones son bastante habituales. De hecho, el funcionamiento de los autobuses y del tranvía y la suciedad han liderado las preocupaciones de los zaragozanos en todos los barómetros desde 2017, a excepción del segundo semestre de 2020, cuando el estado de las calle sy las aceras se coló en segundo lugar.

Esta vez, respecto al primer semestre de 2025, la inseguridad, el vandalismo y la delincuencia han pasado de ser el tercer mayor problema de la ciudad a caer a la quinta posición, siendo adelantadas por el ya citado estado de las calles y las aceras y el descuido de los parques y las zonas verdes, otro habitual de este tipo de ránquines. Tanto es así que estos cinco primeros puestos llevan, salvo alguna contadísima excepción, teniendo los mismos protagonistas en el último lustro.

Directamente relacionado, aunque en otra vertiente, el barómetro también mide cuáles son los proyectos que los zaragozanos y zaragozanas encuestados (deben ser mayores de 18 años y llevar residiendo en la ciudad más de seis meses) consideran "prioritarios". Y aquí es donde aparece la gran novedad, referida a la parte cultural, quizá una de las patas de la gestión de Natalia Chueca que más criticadas han sido. Algo que ha llevado a que, por primera vez en una década, el refuerzo a la cultura y la mejora o ampliación de actividades es la máxima prioridad de los ciudadanos, con un 8,1%.

Las instalaciones deportivas y de ocio, que llevaban liderando el ranking desde 2023, cae al cuarto puesto (5,9%), por debajo de un podio que completan la ampliación de la línea del tranvía (6,7%), prometida por cierto en la campaña electoral autonómica del 8F por la práctica totalidad de los partidos, y la mejora de las zonas verdes. La reforma de las calles y las aceras, uno de los fuertes de la legislatura de Chueca, es la quinta prioridad de los zaragozanos.

El BiZi, el tercer servicio peor valorado

Por norma general, la gestión de los servicios municipales roza el notable con un 6,8, un ligero descenso respecto al barómetro del año pasado (la nota fue un 6,93), pero en la línea de lo registrado en los últimos años. Como también suele ser habitual, los Bomberos son el servicio mejor valorado (8,64), por delante del 010 (7,58) y el tranvía (7,42).

Por contra, el asfaltado y la conservación de las calles y el mobiliario urbano es el servicio peor valorado con un 5,43, el único punto que baja del 6. La accesibilidad y las barreras arquitectónicas (6,07) y el BiZi se queda como el tercer servicio municipal peor valorado con un 6,38.