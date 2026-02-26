Vox impone en Zaragoza su agenda ultra y el PP acepta su moción sobre el burka

La agenda mediática y social de Vox está cada vez más presente en el Ayuntamiento de Zaragoza. Por un lado sus votos han sido fundamentales para sacar adelante los presupuestos de este 2026 obligando al PP a ceder en cuestiones como la zona de bajas emisiones y el gasto corriente. Pero también se nota su presencia en las mociones que llevan al pleno, algunas de ellas también secundadas por los populares, como es el caso de la aprobación de una propuesta en la que se reclama "no permitir el acceso o permanencia en dependencias municipales" a personas con prendas que oculten el rostro bajo un niqab o burka y "encomendar a los servicios jurídicos municipales la redacción y aprobación de un reglamento de uso de las dependencias municipales que desarrolle esta regulación".

La portavoz de Vox, Eva Torres, ha afirmado que su petición tiene que ver con la defensa "de la dignidad integral de las mujeres" al entender que el problema existe "y se está incrementando" y en su opinión se genera inseguridad. "Cada vez hay más personas que provienen del mundo islámico que llevan vestimentas que no tienen que ver con las costumbres que tenemos en España, se está normalizando esta forma de vestir que encierra a mujeres en cárceles de tela", ha señalado considerando que son una herramienta de represión.

Por otro lado, han asegurado que la identificación visual del rostro resulta, en determinados servicios y trámites presenciales "es un requisito funcional imprescindible", directamente vinculado a la verificación de la identidad del usuario, la prevención de suplantaciones, la seguridad de personas y bienes y el normal desenvolvimiento del servicio público.

Vox ha argumentado que su propuesta está justificada desde el punto de vista de la seguridad en el espacio público, diciendo que han sido prohibidas en otros países europeos. "Seguridad para los usuarios y los empleados públicos" porque hay que poder identificar a las personas que acuden a las dependencias municipales. "Debemos posicionarnos contra este sometimiento y esta degradación de la mujer", han afirmado

La moción, que ha salido adelante con los votos del PP y Vox, ha recibido el rotundo rechazo de la bancada de la oposición por su carácter marcadamente racista. "Lo que están haciendo es agitar y sembrar el odio", ha replicado la portavoz socialista, Lola Ranera. "Se están inventando el problema", ha dicho Ranera, explicando que en la ciudad no se ve nunca una mujer vestida con burka. "Haría falta saber cuántas visten la prenda realmente, pero ustedes vienen a provocar con sus sesgos racistas, a confrontar desde el odio y sin intención de defender a las mujeres", ha dicho.

"Vienen aquí a denunciar un problema que no existe simplemente porque son racistas", ha afirmado por su parte la concejala de Zaragoza en Común, Elena Tomás. "No me gustan los racistas, ni los machistas ni los fascistas", ha concluido.

La concejala Pilar Cortes desde el PP ha dicho que en su partido reclaman "un debate riguroso" diciendo que el derecho fundamental que se aborda en el debate sobre el uso del burka "es el principio de igualdad entre hombres y mujeres", pues la prenda está pensada para manifestar un pensamiento de superioridad basado en una interpretación radical de El Corán. También ha avanzado que se ha solicitado un informe municipal analizando cómo se puede abordar el asunto en las dependencias municipales, sobre todo pensando en la próxima ordenanza cívica.

Esta no ha sido la única moción con la que la formación ultra ha tratado de centrar el debate político en el pleno municipal. Los de Vox también han reclamado rechazar la regularización extraordinaria de más de 500.000 inmigrantes en España impulsada por el Consejo de Ministros con la intención de "repatriar a los inmigrantes ilegales y deportar a los que cometan delitos graves; establecer prioridad nacional en el acceso a ayudas sociales y servicios públicos e implementar otras medidas migratorias firmes y ordenadas".

En este caso desde el PP la concejala Marián Orós ha tratado de marcar diferencias con el discurso de Vox y ha explicando que este tipo de argumentaciones buscan generar "miedo" retorciendo el problema de la inmigración. "La iniciativa de Vox no presenta soluciones reales y solo busca impacto mediático", ha señalado.

Por su parte, el concejal de Vox Armando Martínez, que no ha aceptado la transaccional del PP, se ha mostrado riguroso con su planteamiento. "Los españoles están abandonados a la inseguridad mientras este Gobierno avanza en su estrategia de sustitución demográfica y la migración detrae más recursos de los que aporta", ha considerado