Presupuestos sí, pero multa también: Vox pide en el pleno de Zaragoza que Natalia Chueca pague la sanción por no llevar el cinturón de seguridad

Un pleno más, un mes más, y los concejales del Ayuntamiento de Zaragoza no pierden la oportunidad de debatir sobre los problemas de los ciudadanos. En la sesión de este jueves se va a votar y debatir una moción del PSOE en la que los socialistas van a pedir la reprobación de la alcaldesa, Natalia Chueca, por "la conducta infractora consistente en circular en el vehículo oficial incumpliendo la obligación de hacer uso del cinturón de seguridad", en referencia a un vídeo difundido por el propio equipo de la regidora en el que se la ve durante un rato sin abrocharse dentro del coche.

Esto es motivo suficiente, han considerado en el PSOE, para pedir la reprobación de la alcaldesa y tan importante como para que se vote y se debata en el pleno de este jueves en una moción que llegará al pleno ya por la tarde, en último lugar, cuando los ánimos suelen estar ya caldeados. Pero más allá del juego político al que socialistas y populares tienen ya acostumbrados a los ciudadanos, tratando de desgastar al rival con cualquier asunto, lo curioso es una transacción que ha presentado Vox a esa propuesta del PSOE.

200 euros de multa

Una transacción es una propuesta de modificación del texto de una moción que ha presentado otro grupo. En este caso Vox presenta una transacción de adición que no corrige la iniciativa del PSOE sino que la amplía. Y lo que pide incluir la ultraderecha es una petición a la alcaldesa: que pague la multa por no llevar el cinturón de seguridad.

Así, la propuesta de Vox dice lo siguiente: "El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta a doña Natalia Chueca Muñoz al pago de la multa que se deriva del incumplimiento de la obligación de no hacer uso del cinturón de seguridad, obligación establecida en el Reglamento General de Circulación". La sanción que marca la ley para estos casos es de 200 euros, la mitad si se abona pronto.

Lo curioso es que esta transacción se ha registrado este mismo 26 de febrero, un día después de que Vox alcanzara un acuerdo presupuestario con la alcaldesa, un pacto centrado en la aprobación de las cuentas pero que suponía también enterrar el hacha de guerra entre la ultraderecha y los populares al menos en el Ayuntamiento de Zaragoza, una institución en la que siempre han convivido mejor que en otros espacios como las Cortes.

El vídeo

No obstante parece que ese acuerdo de los presupuestos no le va impedir a Vox pedirle a la alcaldesa que pague esa multa. Según recuerda el PSOE, fue el pasado 15 de febrero cuando Natalia Chueca difundió, a través de sus redes sociales y de Youtube, un vídeo promocional titulado 24 horas con la alcaldesa. En dicho vídeo, grabado mientras el coche oficial circulaba por la plaza España, la regidora aparece sin hacer uso del cinturón de seguridad, incumpliendo la obligación establecida en el Reglamento General de Circulación para todos los ciudadanos. "Esa misma noche, el montaje original fue eliminado de las redes y después fue republicado con una versión del vídeo editada con un encuadre más cerrado en un evidente intento de ocultar el incumplimiento", denuncian los concejales socialistas ahora.

Preguntada por esta cuestión, la alcaldesa aseguró que se trató de un error y que fue tan solo "un momentito" el rato que estuvo sin cinturón y pidió perdón por ello, sin darle más importancia al considerar que es algo que le puede pasar a cualquier ciudadano, argumentó.