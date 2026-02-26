Zaragoza aprueba su presupuesto más polémico: “Lo único que logra es ensanchar a Vox”

El acuerdo de última hora entre el PP y Vox ha permitido sacar adelante los presupuestos de este 2026 en el Ayuntamiento de Zaragoza. Y ha sido la modificación la ordenanza de la zona de bajas emisiones (ZBE) y la posible fusión de sociedades y entidades lo que ha protagonizado el debate de este jueves en el que también se ha colado la foto electoral de las últimas votaciones autonómicas. "Nuestra intención es que la ciudad avance y crezca", ha señalado la alcaldesa Natalia Chueca tras haber sacado adelante sus séptimas cuentas en colaboración con el partido ultra. "Zaragoza ya es un referente nacional y europeo", ha dicho.

Chueca, ha reconocido han tenido que "ceder" para llegara un acuerdo, aunque ha considerado que ha sido en cuestiones que comparten. Así, han pactado que las restricciones y multas de la zona de bajas emisiones (que ya partían de los niveles más bajos posibles) se apliquen exclusivamente durante episodios de alta contaminación, una situación muy inusual en Zaragoza. Según los acuerdos establecidos con Vox, esta medida supone eliminar la medida en la práctica, manteniéndola únicamente sobre el papel para cumplir con la legislación estatal. "Ningunos de estos cambios afectan a los principios del PP", ha considerado la regidora.

Por otro lado, el segundo compromiso adquirido por los populares obliga al Gobierno municipal a estudiar diversas fórmulas para reducir la estructura del ayuntamiento con el objetivo de recortar gastos. En este sentido, se ha avanzado que se van a plantear "fusiones" o incluso la supresión de determinadas sociedades y patronatos municipales. Aunque por el momento ni la alcaldesa ni la portavoz de Vox, Eva Torres, han concretado por qué áreas empezarán a aplicar estos ajustes, ambos tienen previsto volver a reunirse este mismo viernes para comenzar a profundizar y detallar el plan.

La concejala de Hacienda, Blanca Solans, ha defendido en su intervención la política fiscal que se aplicará en los próximos meses, defendiendo el sostenimiento del sistema. Entre los puntos fuertes de un presupuesto de más de mil millones según ha destacado están las políticas de vivienda y de regeneración de la escena urbana. Con el actual presupuesto que en su opinión combate "el exceso de populismo de la izquierda" y que se aumenta "el prestigio de la ciudad", garantizando la menor presión fiscal por habitantes de las grandes ciudades, consolidando la reducción de la desigualdad y destinando más créditos al problema de la vivienda. Solans ha destacado que se avanza en accesibilidad y señala que apuesta por mejora la calidad de vida.

La socialista Lola Ranera ha indicado que la derecha y la ultraderecha “siempre llegan a acuerdos”, sobre todo porque después del último ciclo electoral lo único que han logrado ha sido “ensanchar a Vox”. Ha considerado que las nuevas cuentas producirán “un gran daño social” y ha lamentado que se rechazara la mano tendida de los socialistas para evitar depender de los ultras.

Pleno en el Ayuntamiento de Zaragoza, este jueves. / Josema Molina

Ranera ha denunciado que en un contexto presupuestario en expansión se ha perdido la oportunidad de dedicar partidas concretas a las necesidades de los vecinos. La concejal teme que la ciudadanía siga abandonada por centrar las inversiones en grandes proyectos como Giesa, la reforma del Huerva, de la avenida de Valencia, el Coso o la nueva Romareda. “No están atendiendo a los problemas de la ciudadanía”, ha dicho mientras ha denunciado “el sainete” de las últimas semanas. A Chueca le han pedido que dejen de comprar “los postulados de Vox” al “claudicar” a medidas reaccionarias, algo que en su opinión tiene el riesgo de seguir engordando su presencia pública.

La nueva portavoz de Vox, Eva Torres ha calificado el proyecto de “continuista”. Ha sido apoyado por los ultras en todos los plenos, pero ha marcado diferencias considerando que no es correcto apostar por unas cuentas que dan más fondos a las instituciones y menos a la ciudadanía. Pero han asumido “el reparto de fuerzas políticas” y ha destacado políticas para autónomos, en defensa de la maternidad, ampliación del horario del tranvía, seguridad en calles y barrios, simplificación administrativa son las cuestiones que en su opinión han logrado introducir. Y ha considerado “una satisfacción” haber solventado las “dos cuestiones muy importantes” de la zona de bajas emisiones y la reducción de gastos corrientes.

Para Vox la zona de bajas emisiones “es una imposición” de Pedro Sánchez que discrimina a los ciudadanos. “Zaragoza es una ciudad en la que no hay contaminación”, ha defendido la concejal. “Era un absurdo tener una zona de bajas emisiones porque no es necesaria”, ha establecido. Ahora ha quedado ligada a episodios de contaminación y así se logra que ningún ciudadano sea multado por acceder al centro de la ciudad. El modelo en el que se han fijado es el de Castellón y Sevilla.

En el otro punto en disputa ha celebrado que se puedan disminuir los “gastos superfluos” con la intención de rebajar el coste del propio ayuntamiento. “Hemos usado nuestra influencia legítima para mejorar la vida de los zaragozanos”, ha señalado. Torres se ha mostrado agresiva para defender su modelo de ciudad, acusando al PSOE de someterse “a terroristas e independentistas” al considerar que sus propuestas son legítimas y que además llegan a buena parte de los barrios, con especial incidencia en los distritos rurales.

Pleno en el Ayuntamiento de Zaragoza, este jueves. / Josema Molina

La concejala Elena Tomás desde Zaragoza en Común se ha mostrado muy crítica con el presupuesto afirmando, además, que no se han recogido las enmiendas presentadas por la oposición. “Hemos vivido un esperpento político”, ha denunciado sobre la “negociación a 300 kilómetros” entre los populares y Vox. “Han hecho los presupuestos de la mano y se han puesto dos excusas que no son los principales problemas de la ciudadanía”, ha explicado.

“Es un presupuesto poco creíble y mal ejecutado”, esto no es gestión “es mera propaganda”, ha dicho a alertar que se dependen de fondos externos y que se están vendiendo terrenos para alcanzar todos los pagos. ZeC ha hablado de Giesa como un proyecto faraónico que en su opinión no quieren los vecinos del barrio y que puede replicar el fracaso de la Ciudad de la Luz valenciana. “Va a suponer dinero público para que sea explotado por una empresa privada”, ha dicho al lamentar que solo aumentan un 5% las inversiones sociales, dejando la ciudad en el puesto 16 en inversión por habitante. “Para ustedes lo básico no es prioritario mientras negocian con la extrema derecha”, ha denunciado Tomás.

Para Zaragoza en Común los prepuestos “no benefician a la ciudadanía” y solo defienden a los que tienen más.

En el apartado ciudadano han intervenido también desde la Federación Aragonesa de Solidaridad, el colectivo vecinal Zaragoza no se vende y otras asociaciones vecinales. “Necesitamos una alcaldía que se dedique a mejorar para la gente”, han señalado.