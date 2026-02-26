Zaragoza decide el destino de más de 1.000 millones: estos son los grandes proyectos del presupuesto tras el acuerdo in extremis entre Natalia Chueca y Vox

Zaragoza se juega hoy más de 1.000 millones. El pleno municipal votará el proyecto de presupuestos elaborado por el equipo de Gobierno de Natalia Chueca en un contexto marcado por la política nacional y las negociaciones entre PP y Vox en Aragón y Extremadura y con el apoyo de Vox tras un acuerdo negociado 'in extremis' y que se alcanzó ayer por la tarde.

Las cuentas, que crecen un 6% respecto a las de 2025, superan los 1.039 millones de euros e incluyen 200 para inversiones --con los fondos europeos--, incluyen entre otras obras la reconversión de Giesa en la ciudad del cine, el centro cívico Vía Hispanidad, la reforma del Coso y San Miguel o La Romareda.

Chueca presentó su proyecto de presupuestos el pasado 20 de diciembre, después de que Vox anunciase que este año y por primera vez desde que tiene representación municipal (2019), no iba a apoyar las cuentas, algo que finalmente no ha cumplido. La capital dispondrá de 61 millones más que el año pasado para inversiones. Casi la mitad, por ejemplo, irá a parar a la construcción del estadio mundialista, ya que el consistorio aportará a la sociedad encargada de su construcción este ejercicio casi 30 millones de euros entre préstamos participativos y ampliaciones de capital.

La renovación de las riberas del Huerva acaparan otros 19,9 millones (de los que la mitad los aporta el Gobierno de Aragón), la reconversión de Giesa rondará los 20, aunque el ayuntamiento aportará cerca de 11. Y otros 26 se reservan para continuar renovando y reformando las calles y plazas de Zaragoza.

Para hacer frente a las inversiones, el consistorio tendrá que aumentar la financiación externa y estima pedir préstamos bancarios por valor de 50 millones. También tirará de la venta de suelos para sumar ingresos, hasta 43,7 millones solo por la venta de suelo público, de los que 11,5 millones corresponderán a los aprovechamientos urbanísticos y otros 32,1 por la venta de suelo municipal. En concreto, hasta el 42% de los 43,7 millones llegará por la enajenación de terrenos destinados a la vivienda protegida.

Los proyectos

El proyecto de presupuestos para 2026 no contiene grandes novedades y la alcaldesa ha apostado por dar continuidad a iniciativas que ya están en marcha, como la reforma integral del parque Tío Jorge (1,7 millones de euros); el bosque de Torre Ramona (1 millón); una oficina para una patrulla de la Policía Local en el Albergue (100.000); el centro municipal de Servicios Sociales de San José (735.000); la reforma de la escuela infantil La Piraña; la reurbanización del entorno del estadio de La Romareda (1,5 millones de euros); y la restauración de monumentos como el quiosco de la Música del Parque Grande (400.000 euros) y el de la plaza de Los Sitios (300.000 euros).

En cuanto a las calles, es el cronograma incluye las reformas de la avenida Valencia, el Coso, la plaza San Miguel y las calles Utrillas, Matadero, Pedro Cerbuna, Doctor Iranzo y Camino del Vado, entre otras tantas que suman un total de 26 millones.