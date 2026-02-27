Así es el colegio de Zaragoza donde estudió Natalia Chueca: un histórico de la ciudad que impulsa la educación en la vida y para la vida

La gran mayoría de colegios de Zaragoza abren sus puertas durante estas últimas semanas para acoger a las familias que están eligiendo un nuevo centro educativo para sus hijos de cara al próximo curso escolar. Se trata de una elección muy importante para padres y madres ya que un colegio te marca para toda la vida. Será en el patio y en las aulas donde los más pequeños harán sus primeras amistades, que suelen durar para toda la vida.

Hay algunos centros escolares que logran una gran fama en toda Zaragoza y resulta que algunos de los personajes públicos de la ciudad han estudiado en sus aulas. Por ejemplo, es conocido que Jorge Azcón, actual presidente en funciones de Aragón, estudió en el Juan de Lanuza, un colegio privado reconocido entre los mejores de España por la Revista Forbes. Y es que los listados de entidades especializadas en educación, como micole.net o la propia Forbes, ayudan a las familias a decantarse por un colegio u otro.

Un colegio con mucha historia

La protagonista de la semana en Zaragoza en materia política ha sido Natalia Chueca que ha logrado aprobar los presupuestos de la ciudad en el último minuto gracias a un acuerdo con Vox. La alcaldesa también ha desvelado en una entrevista con la Cadena Cope cuál fue el colegio de la capital aragonesa donde estudió durante toda su infancia.

Natalia Chueca fue alumna de dos colegios del centro de Zaragoza como el Santa Rosa, situado en la calle Azoque, mientras que terminó su formación estudiantil en el Compañía de María donde hizo BUP y COU. En este mismo colegio también estudió Carlos Alocén, el jugador de baloncesto zaragozano que actualmente juega en el CB Gran Canaria.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en la presentación de las cuentas de 2026. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Los dos centros educativos donde estudió la alcaldesa siguen funcionando a pleno rendimiento con especial atención al segundo, que tiene una larguísima historia en la ciudad. El primer proyecto del Compañía de María en Zaragoza se remonta a 1697 cuando más de 400 alumnas acudieron al primer día de clase. Este colegio ha cambiado de ubicación en el último siglo ya que en un principio se encontraba en la calle de San Jorge. La iglesia del Compañía de María fue realizada por Ventura Rodríguez, el mismo arquitecto de la Basílica del Pilar.

Sin embargo, el colegió se trasladó a su ubicación habitual en la calle Bilbao en 1928 y fue construido por Regino Borobio, uno de los arquitectos más importantes de Zaragoza. En su larga obra destacan edificios como la Conferencia Hidrográfica del Ebro en Sagasta, varias facultades del campus San Francisco o la transformación de la fachada del Teatro Principal.

Exterior del colegio Compañía de María de Zaragoza / COMPAÑÍA DE MARÍA

Tal como explica la web del colegio Compañía de María, la misión del colegio zaragozano es "ofrecer una educación humanista cristiana, que, desde el diálogo, fe-justicia, fe-cultura, fe-ciencia y tecnología, incide en la formación integral de las personas y en la transformación de la sociedad". Además, en el propio portal del colegio puedes consultar cuáles son sus valores:

Integridad/lealtad

Búsqueda del bien común

Cooperación

Coherencia

Iniciativa

"Queremos que la persona sea la protagonista de su propio aprendizaje"

El Colegio Compañía de María acoge alumnos de todas las edades desde Educación Infantil hasta Bachillerato, donde los prepara a conciencia para entrar en la Universidad. El proyecto educativo del colegio de Zaragoza es seguir el mensaje de Santa Juana de Lestonnac, fundadora, para educar a los jóvenes, tenderles la mano y poder incidir en las familias y en la transformación de la sociedad.

Una de las aulas del Compañía de María de Zaragoza / COMPAÑÍA DE MARÍA

"Queremos que la persona sea la protagonista de su propio aprendizaje, es la que piensa, reflexiona, tiene convicciones y le hace capaz de recorrer los caminos del saber de forma autónoma", explican acerca de la formación que ofrecen en el Compañía de María. El colegio cuenta con unas instalaciones modernas para el disfrute de los alumnos y profesores que pasan gran parte del día formando su futuro.