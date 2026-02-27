La DGT estrena 33 nuevos radares en las carreteras y dos de ellos están en Zaragoza

La Dirección General del Tráfico (DGT) ha puesto en marcha este viernes 33 nuevos radares en carreteras de 11 comunidades autónomas, entre ellas Aragón, de los que 20 son fijos y 13 de tramo, y que forman parte del Plan de instalación de 122 nuevos puntos de control de velocidad en carreteras convencionales y vías de alta ocupación.

Según ha informado en un comunicado la DGT, los nuevos radares están ubicados en carreteras de Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia y Murcia, además de en la comunidad aragonesa

Estos nuevos puntos de control de velocidad están señalizados en la carretera, publicados en la página web de la DGT y sus ubicaciones puestas a disposición de los operadores para que los incluyan en sus navegadores.

Durante el primer mes de funcionamiento, los conductores que circulen a una velocidad superior a la permitida por las carreteras donde están ubicados estos nuevos radares recibirán una carta informativa advirtiéndoles de que han sido captados por un radar con exceso de velocidad. Pasado este tiempo, el conductor que supere la velocidad será denunciado y recibirá una multa con el importe correspondiente.

Desde que en 2005 llegara a España el primer plan de radares fijos, éstos, junto con otras medidas, han ayudado a la reducción de un 75 % del número de víctimas mortales.

Desde entonces hasta ahora, los puntos de control de velocidad siguen salvando vidas, porque la velocidad inadecuada está presente como factor concurrente en el 24 % de los siniestros mortales en las carreteras. Así, en 2024 se registraron 307 siniestros mortales en los que este factor estuvo presente.

