La DGT estrena 33 nuevos radares en las carreteras y dos de ellos están en Zaragoza
Durante el primer mes de funcionamiento, los conductores que circulen a una velocidad superior a la permitida por las carreteras donde están ubicados recibirán una carta informativa de advertencia
La Dirección General del Tráfico (DGT) ha puesto en marcha este viernes 33 nuevos radares en carreteras de 11 comunidades autónomas, entre ellas Aragón, de los que 20 son fijos y 13 de tramo, y que forman parte del Plan de instalación de 122 nuevos puntos de control de velocidad en carreteras convencionales y vías de alta ocupación.
Según ha informado en un comunicado la DGT, los nuevos radares están ubicados en carreteras de Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia y Murcia, además de en la comunidad aragonesa
Estos nuevos puntos de control de velocidad están señalizados en la carretera, publicados en la página web de la DGT y sus ubicaciones puestas a disposición de los operadores para que los incluyan en sus navegadores.
Durante el primer mes de funcionamiento, los conductores que circulen a una velocidad superior a la permitida por las carreteras donde están ubicados estos nuevos radares recibirán una carta informativa advirtiéndoles de que han sido captados por un radar con exceso de velocidad. Pasado este tiempo, el conductor que supere la velocidad será denunciado y recibirá una multa con el importe correspondiente.
Desde que en 2005 llegara a España el primer plan de radares fijos, éstos, junto con otras medidas, han ayudado a la reducción de un 75 % del número de víctimas mortales.
Desde entonces hasta ahora, los puntos de control de velocidad siguen salvando vidas, porque la velocidad inadecuada está presente como factor concurrente en el 24 % de los siniestros mortales en las carreteras. Así, en 2024 se registraron 307 siniestros mortales en los que este factor estuvo presente.
Ubicación exacta de los radares
- Zaragoza (fijo): N-232 en el km 224+220 C
- Zaragoza (fijo): N-232 en el km 244+945 D
- Alicante (tramo): A-31, del km 216+550 C hasta el km 218+900 C
- Alicante (tramo): A-7, del kilómetro 523+360 D hasta el km 519+200 D
- Alicante (tramo): A-31, del km 211+700 D hasta el km 203+995 D
- Asturias (fijo): AS-116 en el km 3+200 D
- Asturias (fijo): AS-377 en el km1+150 C
- Ávila (tramo): AV562, del km 11+435 hasta el km 9+190
- Ávila (tramo): AV562, del km 9+190 hasta el km 11+435
- Ávila (tramo): N-403, del km 86+250 D hasta el km 83+320 C
- Ávila (tramo): N-403, del km 83+320 C hasta el km 86+250 D
- Cantabria (fijo): N-611 en el km 194+330 D
- Cantabria (fijo): CA-142 en el km 23+360 D
- Cantabria (fijo): CA-141 en el km 21+300 C
- La Coruña (fijo): N-550 en el km 15+730 C
- Las Palmas (fijo): GC-20 en el km 2+700 D
- Las Palmas (tramo): GC-23, del km 1+480 C hasta el km 4+030 c
- León (fijo): GL-623 en el km 7+110 D
- Madrid (fijo): M-601 en el km 0+930 C
- Madrid (fijo): M-100 en el km 22+940 D
- Madrid (tramo): M-501, del km 46+224 D hasta el km 42+375 C
- Madrid (tramo): M-501, del km 42+375 C hasta el km 46+224 D
- Málaga (tramo): A-355, del km 4+450 D hasta el km 0+990 D
- Málaga (tramo): A-355, del km 0+990 D hasta el km 4+450 D
- Murcia (fijo): RM-620 en el km 4+228 C
- Pontevedra (fijo): VG-20 en el km 10+280 D
- Segovia (fijo): SG-205 en el km 24+300 D
- Sevilla (fijo): A-8077 en el km 3+180 D
- Tenerife (fijo): TF-1 en el km 76+940 D
- Toledo (fijo): CM4008 en el km 4+910 D
- Valencia (tramo): CV-30, del km 4+150 D hasta el km 1+625 D
- Valencia (fijo): CV-400 en el km 0+735 C
- Valladolid (fijo): VA-30 en el km 16+160 D
