¿Qué días estará activa la nueva zona de bajas emisiones de Zaragoza? La futura ordenanza encara el reto de definir los umbrales de alerta

El giro con la zona de bajas emisiones en Zaragoza ha indignado a los colectivos ecologistas de la comunidad, que temen que supondrá una marcha atrás en términos de salud. Con todo, en nuevo régimen sancionador tardará en estar operativo, pues el informe de la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Zaragoza, emitido el 25 de febrero, no llega a precisar una fecha exacta para la entrada en vigor del pacto entre el PP y Vox.

Por el momento, el vincular las multas a los días de más contaminación deberá hacerse tras la aprobación del proyecto por el Gobierno de Zaragoza. Después será obligatorio abrir un periodo de información pública y audiencia a los interesados por un plazo mínimo de treinta días naturales para que se presenten reclamaciones o sugerencias.

Posteriormente, el proyecto debe remitirse a la comisión plenaria para su dictamen y, finalmente, ser aprobado en acto único por el pleno municipal. La entrada en vigor definitiva queda supeditada a la publicación íntegra de la norma en el boletín oficial correspondiente.

Desde el punto de vista de las ayudas estatales que se quieren seguir recibiendo, el informe subraya que estas modificaciones deben garantizar que la zona de bajas emisiones esté en funcionamiento durante el año 2026 para cumplir con los requisitos del Real Decreto-ley 17/2025, que cubre el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de dicho año.

Estos cambios anunciados tienen un alto grado de ambigüedad y en el aire quedan cuestiones cómo su encaje dentro de la legislación europea o incluso los umbrales que se marcarán para activar los días en los que se podrá multar. El uso de la zona de bajas emisiones como moneda de cambio para un pacto entre Vox y el PP ha provocado también malestar en las asociaciones ciudadanas y ecologistas, sobre todo por entender que se está pervirtiendo el sentido último que anima las restricciones a la circulación en las grandes ciudades.

Límite legal de contaminación

Si por un lado es cierto que Zaragoza no supera los límites de emisiones marcados por la legislación actual esto cambiará próximamente con el endurecimiento previsto por la Unión Europea. Como detallan los informes, en este momento ninguna ciudad española supera ya el límite legal de contaminación de 40 microgramos por metro cúbico (una marca que España no rebasa desde 2022), aunque se basa en mediciones que se consideran obsoletas. Según explican desde Ecodes la nueva normativa europea obliga a bajar ese nivel a 20 microgramos por metro cúbico antes de que comience 2030 y en ese caso Zaragoza debe mejorar sus cifras. Y sobre todo "tomarse en serio las recomendaciones científicas", según indica el responsable de Transporte y Movilidad, Cristian Quílez, teniendo en cuenta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere que, para proteger realmente la salud pública, el límite ideal no debería exceder los 10 microgramos por metro cúbico.

Los informes indican que durante los últimos cinco años, la capital aragonesa ha logrado menguar casi un 18% las emisiones de gases contaminantes, un cambio ligado a la reducción de la circulación de coches privados por el centro de la ciudad. Según explican, con las cifras actuales no sería necesario activar el régimen sancionador en ninguna de las semanas pero queda por conocer qué umbrales y qué condiciones establecerá la futura ordenanza.

Para Quílez, la ciudad debe apostar "por una zona de bajas emisiones real y eficiente" que sea "ambiciosa" en sus planteamientos, sobre todo considerando que la aplicación actual ya está descafeinada, con un gran número de excepciones. "El acuerdo actual la deja en nada eliminando lo disuasorio que puedan ser las multas", explica a la espera de conocer al detalle la aplicación de los cambios. "Es algo muy perjudicial para Zaragoza que puede conllevar la pérdida de las ayudas europeas", insisten.

Una "herramienta para el cambio"

Por otro lado, desde Ecodes señalan que la zona de bajas emisiones debería ser "una herramienta para el cambio" y no un fin en sí misma. De este modo, su desarrollo tendría que contemplar mejoras en el transporte público y otras herramientas destinadas a favorecer una movilidad verde, incorporando ayudas para la renovación de flotas obsoletas.

Tampoco ha sentado bien esta vuelta atrás en entidades como Ecologistas en Acción, que destacan que un pacto entre dos partidos no anula las normativas estatales y europeas a las que está obligada la ciudad. La organización presenta todos los años su informe de la calidad del aire y el pasado mes de enero ya alertaron de que Zaragoza superó en 2025 el futuro límite legal de contaminación por dióxido de nitrógeno al que se debería optar para garantizar la salud de sus habitantes.

De cara a la ampliación de la zona de bajas emisiones prevista para el año 2023 las dudas también están sobre la mesa. Además, los especialistas tampoco ven claro qué pasará con el informe sobre los indicadores de mejora de la calidad del aire que la ciudad debe mandar al Ministerio de Transición Ecológica cada cuatro años y en el que deben quedar reflejados los avances para frenar emisiones.