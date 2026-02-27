Una empresa se interesa por gestionar y reabrir el canal de aguas bravas de la Expo en Zaragoza

El concurso público para adjudicar la gestión del canal de aguas bravas de la Expo, una infraestructura millonaria que lleva años sin funcionar, ha recibido una oferta, por lo que el Ayuntamiento de Zaragoza se asegura al menos una opción para resucitar uno de las concesiones del recinto de Ranillas, tal y como se han propuesto desde el área de Presidencia y la dirección general de Proyectos Estratégicos. La propuesta para explotar las instalaciones parte de Océano Atlántico, un grupo especializado en la formación pero también en servicios sociales, la educación, la cultura y como ocupa en este caso, el deporte.

Por tanto, si toda la documentación que han presentado desde este grupo es correcta y conforme a los pliegos elaborados por el ayuntamiento, Océano Atlántico será la encargada de volver a gestionar las corrientes del canal de aguas bravas. Este grupo mantiene además colaboraciones con la Federación de Piragüismo, por lo que van a poder crear sinergias de cara a la utilización de esta infraestructura.

Y es que el ayuntamiento ha querido además orientar el uso del canal a la formación y la práctica deportiva. El objetivo es que este próximo verano las instalaciones puedan estar abiertas después de que el curso de agua se abandonara en 2014 tras declararse "en ruina funcional" tras una inversión de casi 6 millones en su construcción para la Expo de 2008.

Las condiciones de los pliegos

La futura puesta en servicio de la instalación llega tras la ejecución de una serie de obras menores por valor de 194.367 euros que ha sufragado el consistorio. Estos trabajos han permitido recuperar la funcionalidad básica del canal y su imagen, como primer paso de una intervención más ambiciosa en todo el parque del Agua desde el aspecto medioambiental y de concesiones, conforme vayan desjudicializándose buena parte de ellas como el Spa, las playas o el Soccer. En el caso del canal las aguas que lo llenan circulan en bucle gracias a cinco bombas y proviene del Ebro.

La nueva vida del recorrido acuático permitirá generar nuevas zonas de interés en la zona verde. Los pliegos que ahora deberá desarrollar Océano Atlántico establecen las bases para la concesión de la explotación, mantenimiento y dinamización del canal durante 20 años. La instalación ocupa una parcela de 37.442 metros cuadrados justo a los pies de la torre del Agua. El canon de explotación se ha fijado en un mínimo de 2.000 euros variable y condicionado al resultado de explotación con tres tramos, aunque la oferta de la empresa ha podido mejorar esas cantidades.

El adjudicatario podrá incluir nuevas actividades siempre dentro del ámbito de la concesión: escuela de vela, cable esquí, padel surf, escuela de piragüismo, deportes acuáticos y alquiler de bicicletas, entre otras opciones. La obligación es que permanezca abierto el canal desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre de cada año, con un mínimo de 40 días de apertura y un total de 80 horas.