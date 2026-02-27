Garrapinillos se queda sin agua este viernes por la rotura, otra vez, de una tubería durante las obras en la N-232

Un nuevo incidente ocurrido en las obras de la N-232 a la altura de Utebo, cerca de Zaragoza, va a dejar a miles de vecinos sin agua en las próximas horas, como ya ocurrió en noviembre cuando una excavadora reventó la tubería que abastece a los vecinos de Utebo, Casetas y Garrapinillos. En esta ocasión, una máquina ha pinchado el ramal que llega hasta Garrapinillos, por lo que se prevé que a lo largo de este viernes este barrio rural se quede sin suministro.

Según ha informado el Ayuntamiento de Zaragoza a las 13.15 horas de este viernes, Garrapinillos dispone de unos depósitos de almacenamiento y propulsión, pero se calculaba a esa hora que se agotarían en las siguientes dos horas, momento a partir del cual los más de 5.700 vecinos de este barrio rural se iban a quedar sin agua. Y así ha sido, puesto que a las 15.00 ya no salía líquido de los grifos, lo que ha obligado también a cerrar los bares de la zona ante la imposibilidad de prestar servicio.

Angelines compra agua después de la rotura de la tubería que abastece a Garapinillos. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Angelines es una de las vecinas de Garrapinillos que ya se ha dirigido al supermercado para comprar agua embotellada. "Al menos para poder guisar, pero no sé que vamos a hacer si dura mucho. Dos días puedo estar sin ducharme pero el baño, sin agua, no funciona", advierte la mujer.

Ha sido el consistorio quien ha hecho público este nuevo incidente, a pesar de que es el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible el que está ejecutando las obras de adecuación de la travesía en Utebo, en la N-232. La rotura, que ha afectado a una tubería de abastecimiento de agua potable de la red municipal, se ha producido cerca del Alcampo y a la altura del Burguer King y el Norauto. "Se trata de la segunda ocasión que ocurre un hecho similar, dado que estas obras ya provocaron una incidencia parecida el pasado 21 de noviembre", ha recordado el consistorio. En aquella ocasión se quedaron sin suministro unas 20.000 personas.

En esta ocasión, el daño provocado ha sido sobre la tubería de derivación del agua hacia el barrio rural de Garrapinillos. Se trata de una conexión de fibrocemento y 250 mm de grosor. En estos momentos, los equipos de conservación de Infraestructuras del Ayuntamieto de Zaragoza, a través de una contrata, dado que el material de fibrocemento de la tubería requiere de un proceso de tratamamiento especial de seguridad en su retirada, están a la espera de que la empresa que ejecuta las obras del Estado descubra el espacio afectado y retire su maquinaria, para poder entrar a trabajar, conocer de forma concreta la afección y analizar las posibles soluciones. Los operarios municipales volcarán todos los esfuerzos necesarios durante la jornada para dar la solución más ágil a esta incidencia externa.