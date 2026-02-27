Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Por qué se le llama 'restaurante' a los restaurantes? Un influencer de Zaragoza explica el motivo

Tras la Revolución Francesa, los cocineros de la aristocracia encontraron en los restaurantes una nueva forma de empleo

Los restaurantes son una pieza fundamental

Los restaurantes son una pieza fundamental / PIXABAY

Martín Vital

Zaragoza

La etimología de las palabras pueden sorprender a muchos que no estén familiarizados con no saber otro idioma que no sea el castellano, o algún dialecto originado a través del mismo. Los casos más sorprendentes a veces vienen de las palabras que menos te esperas, sobre todo porque son términos que de tanto utilizarlas en el día a día, no te preguntas de dónde pueden prevenir. Por ejemplo: restaurante. ¿Cómo se originó esta palabra? ¿De qué lengua viene? ¿Cómo logro adaptarse al castellano? Pues ha sido un influencer de Zaragoza quien ha desvelado una pregunta que quizás mucha gente jamás se había planteado.

Cesar Ramón (o @cesarramon en Instagram), es conocido en Aragón por lanzar este tipo de curiosidades en su perfil en redes sociales, ya sean locales o más nacionales. Su originalidad y variedad de contenido, en ciertas ocasiones también dirigido al humor, ha hecho que llegue a superar los 15.000 seguidores.

Según relata el mismo hombre, hay que remontarse hasta el siglo XVIII para conocer el origen de una palabra tan común, más concretamente a la París de 1765. Aquí fue cuando 'monsieur' Boulanger inauguró la primera "casa de comidas" en la capital de este país vecino, y en su fachada ponía en latín una frase que se traduce: "Venid a mí estómagos cansados, pues yo los restauraré", un mensaje destinado a los viajeros o peregrinos que estuvieran de paso por la ciudad.

El analfabetismo era algo normal en esta época, por lo que estos mensajes no eran legibles para la mayoría. "No sabían leer ni escribir en francés, como para hacerlo en latín", explica el aragonés. Estos puntos de encuentro tardaron en coger fama y no fue hasta después de la Revolución Francesa (1789) cuando comenzaron a ganar todavía más popularidad. Tras este hecho histórico, llego el fin de la aristocracia, por lo que todos los cocineros de los duques, marqueses y más altos cargos de la sociedad francesa de los comienzos de la Edad Contemporánea se quedaron en paro.

Fue a partir de aquí cuando estos trabajadores del sector gastronómico comenzaron a abrir más casas de comidas, y con el tiempo, llegó el cambio de nombre a "restaurants", en español "restaurativos", hasta que se fue transformando y dando a luz a la palabra que hoy en día tan sonada y común se hace entre la ciudadanía.

