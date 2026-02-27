¿Me pueden multar por entrar en la zona de bajas emisiones de Zaragoza?

Las multas por entrar en la zona de bajas emisiones con un coche no autorizado siguen vigentes en Zaragoza. El acuerdo entre el PP y Vox para salvar los presupuestos todavía debe recorrer un largo camino administrativo y el régimen sancionador asociado únicamente a los episodios de contaminación podría tardar en ser oficial hasta cuatro meses.

A pesar de las críticas por parte de la oposición y las entidades ecologistas, el dejar reducida a la mínima expresión la zona de bajas emisiones (mucho más incluso que su ya raquítica formulación inicial) podría estar vigente antes del verano. Desde el Ayuntamiento de Zaragoza indican que el primer paso para su modificación se dará el próximo viernes, fecha en la que se dará una instrucción al área de Movilidad de forma que se inicie la nueva ordenanza contra la contaminación.

En ese momento los técnicos tendrán que iniciar la redacción de un nuevo texto para regular la zona de bajas emisiones que detalle cómo se llevará a cabo la reducción de sanciones, ligando las multas a las jornadas en las que existan episodios de contaminación atmosférica en Zaragoza. .

Una vez que exista un nuevo borrador, este deberá ser sometido a información pública de forma que los colectivos sociales, vecinales y empresariales puedan hacer alegaciones a su contenido. Esto implicará una nueva fase de análisis de estas alegaciones para decidir si alguna de las mismas puede entrar en la formulación. Posteriormente se llevará el dictamen a la comisión de Movilidad y finalmente tendrá que ser aprobado en un pleno. A partir de ese momento, que se espera a las puertas del verano, estarán en vigor las nuevas reglas sancionadoras.

La nueva zona de bajas emisiones se implantará de forma paralela a un sistema “más sofisticado” que incluirá cámaras y sensores de contaminación del aire, necesarios para medir de forma continua los niveles y determinar cuándo activar las restricciones.

Según los últimos los informes sobre la calidad del aire de 2024, Zaragoza no tiene niveles de contaminación que superen los límites legales al menos mientras se mantengan vigentes los actuales niveles fijados por la Agencia Europea de Medio Ambiente.. Con todo, los expertos señalan que las zonas de bajas emisiones constituyen una gran herramienta para avanzar en la transformación de la movilidad urbana y en el cambio modal, mitigar el cambio climático y promover la eficiencia energética pero que para que resulten realmente efectivas tienen que estar encaminadas a reducir el tráfico y solo deben permitir el acceso y circulación de vehículos de cero emisiones "con un régimen de excepciones moderado y un régimen sancionador activo".