La Nueva Romareda y el Real Zaragoza sellan el contrato de alquiler del estadio: esto pagará el club

El consejo de administración de la Nueva Romareda ha aprobado este viernes el contrato que suscribirá con el Real Zaragoza para el uso y la explotación, por parte del club, del estadio. El equipo comenzará pagando 1,1 millones de euros al año a la sociedad en la que está integrada el propio club, aunque en minoría con respecto a las otras dos patas del proyecto constructivo, que son el ayuntamiento de la capital aragonesa y el Gobierno de Aragón.

Las condiciones fijadas en el contrato son más favorables para la sociedad Nueva Romareda de lo que se previó en un primer momento en el pacto de socios que se firmó en 2023 cuando se constituyó la SL entre el club, la DGA y el consistorio. Ya a finales de 2024, y en parte debido a la presión ejercida por los grupos políticos de la oposición municipal, el ayuntamiento y el Gobierno de Aragón anunciaron que iban a encarecer el recibo alquiler del estadio, fijándolo en los límites máximos establecidos en ese acuerdo inicial que puso las bases del proyecto de construcción del campo de fútbol.

Así, según lo acordado, el Real Zaragoza -que ha sido la única entidad que ha mostrado su interés por gestionar el estadio- deberá satisfacer una renta anual que estará compuesta por cantidades fijas y variables. La parte fija servirá como contraprestación por el uso de las instalaciones en su actividad futbolística, derechos de televisión, patrocinios, explotación comercial, abonos, venta de entradas, tienda del club, tour museístico, zonas VIP y hospitality y restauración del estadio. Es decir, ingrese lo que ingrese el club por todos los conceptos mencionados, el alquiler que deberá pagar el equipo será el ahora estipulado.

¿Y cuánto es eso? Pues según lo pactado hoy por el consejo de adminisración, el Real Zaragoza pagará -una vez reciba las instalaciones y pueda disponer de ellas- 1,1 millones al año durante los cinco primeros ejercicios. Después, esta cantidad se irá incrementando en 200.000 euros cada cinco años y, a partir del año 41 -y no del 55, como se estipuló inicialmente-, la cantidad saltará hasta los 3 millones de euros, quedando ya invariable hasta el fin del contrato, que tendrá una duración de 75 años, lo mismo que la cesión del derecho de superficie del estadio a la sociedad Nueva Romareda. Después de ese tiempo, el campo de fútbol pasará a ser propiedad del ayuntamiento. Durante todo el periodo de la explotación, el recibo se irá actualizando según el IPC del año anterior.

Según ha defendido la sociedad Nueva Romareda en una nota de prensa, la cuota fija establecida "mejoran sustancialmente lo señalado tanto en los pactos parasociales de la sociedad de 2023", revisados posteriormente en 2025. En un principio se estimó que el alquiler debía oscilar entre los 150.000 y los 3.000.000 euros, mientras que después se consideró que la horquilla "idónea" era de entre 1 y 3 millones. Sin embargo, recuerda la SL, durante el sondeo que hizo del mercado y en el que el Real Zaragoza fue el único operador que mostró interés en gestionar el recinto, el club "ya manifestó expresamente su interés y capacidad para afrontar estas condiciones" que ahora ya están suscritas y escritas sobre el papel. El documento establece también que el pago anual se dividirá en cuatro y se abonará con la finalización de cada trimestre.

No obstante, los ingresos de la sociedad Nueva Romareda serán mayores si el Real Zaragoza asciende a Primera División. En ese caso el club tendrá que pagar por usar el estadio un 50% más de lo estipulado para la Segunda División. Es decir, el equipo sube durante los cinco primeros años, en vez de 1,1 millones tendrá que pagar 1.650.000 euros. Pero también está previsto qué ocurre si el equipo desciende a 1ª RFEF, algo que por desgracia no es del todo improbable. En este caso, el Zaragoza tendrá que pagar un 75% menos de la cantidad fijada. Asimismo, el primer año solo deberá abonar por la parte proporcional de tiempo transcurrido entre la entrega y el final de ese año.

Eso en lo que se refiere al canon variable, este se ligará a los ingresos brutos obtenidos por la explotación del estadio más allá del fútbol. Esto son los macroeventos, los conciertos, los congresos y los eventos culturales, entre otras actividades. Por todo lo que recaude el club por estos conceptos deberá pagar un 5% a la sociedad Nueva Romareda la SL tendrá además facultad para acceder a la información y documentación económica contable del club para conocer "con certeza el importe de los ingresos sobre los que se calculará la renta variable".

En el contrato no se incluye la gestión y explotación de los equipamientos terciarios del estadio, es decir, de las zonas comerciales que no estén relacionadas con la actividad futbolística, puesto que será la propia sociedad Nueva Romareda la que se encagrará de explotar, gestionar y cobrar los alquileres de los locales situados en esta parte de tiendas, cuyo contenido todavía se desconoce pero que podría contar con un hotel, gimnasio y restaurantes. Todos estos establecimientos estarán situados en un edificio exento pero integrado dentro del campo de fútbol al que se accederá por la tribuna que da a Isabel la Católica.

Mantenimiento de las instalaciones

El contrato también fija a quién corresponderá el mantenimiento del estadio. La sociedad Nueva Romareda, como propietaria del estadio, será responsable hasta el 31 de diciembre del 2030, año de celebración del Mundial de Fútbol, de todas las actividades de mantenimiento correctivo, extraordinario (días de partido) y preventivo, y de la gestión de las garantías que se deriven de los contratos de construcción del nuevo estadio, incluyendo los paquetes de tecnología, asientos y terreno de juego que se licitarán de forma separada así como de cualquier otra obra o proyecto necesario para adecuación del estadio a requerimientos y normativas FIFA, UEFA o similar de cara al Mundial 2030.

A partir del 1 de enero del 2031 será el Real Zaragoza y sus contratistas quienes realizarán el mantenimiento correctivo ordinario, extraordinario y preventivo, mientras que Nueva Romareda realizará el control y supervisión de todas las actividades necesarias para garantizar el correcto mantenimiento de las infraestructuras, sistemas e instalaciones que conforman el nuevo estadio.

Condiciones especiales para el Mundial 2030

La cita mundialista va a suponer un antes y un después de la gestión del estadio, ya nombrado como Ibercaja Romareda, y así queda claro en el contrato de alquiler del recinto. Según consta en el acuerdo, durante el campeonato de 2030 el Real Zaragoza deberá ceder a la sociedad Nueva Romareda el uso de todo el estadio durante el tiempo que se estime necesario para atender a los requerimientos que sean efectuados por la FIFA y la RFEF, lo que incluye también la explotación hostelera interna y publicitaria, con una puesta a disposición total o parcial para dicho evento mundial.

Esta situación no generará ningún derecho a percibir retribución o indemnización alguna, si bien se descontará del precio del arrendamiento la parte de los días en los que el estadio no pueda ser usado por el club, y será La Nueva Romareda quien asuma los gastos fijos de consumo como son el agua, la electricidad, la limpieza y la seguridad, entre otras cuestiones.

Estas excepciones se hacen extensibles a los partidos o campeonatos de selecciones nacionales y a cualesquiera otros eventos organizados por la RFEF, la UEFA, la FIFA u otros organismos federativos nacionales o internacionales.