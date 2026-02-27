Una papelería emblemática de Zaragoza se traspasa tras más de dos décadas de servicio

Hay negocios que dejan una marca en la memoria de cada uno, los recuerdos de la infancia pasan por los comercios que cada uno visita de pequeño. Ya sea tras la salida del colegio, yendo a buscar materiales para trabajos y manualidades, o para comprar un simple capricho con los amigos. Las papelerías abarcan todo lo mencionado, siendo una distracción fija para los ojos de los más pequeños. En un enclave con mucha población juvenil a lo largo de los últimos años, como lo es el barrio del Arrabal, una de estas tiendas ha colgado el cartel de "Se traspasa" tras más de dos décadas de servicio a los vecinos.

Vista ladeada de la Papelería Ruiz, en la avenida de San Juan de la Peña (Zaragoza) / El Periódico de Aragón

No es ni más ni menos que la Papelería Ruiz, ubicada en la avenida de San Juan de la Peña 1, que hace pocos días dejó ver que su propiedad ponía a la venta el local. La razón de este traspaso es por la jubilación de uno de los dos hermanos que llevan las riendas de esta tienda, en este caso la mayor, que ya abrió esta papelería hace aproximadamente 26 años. El pequeño, pese a que aún le quedan años para dar este paso al lado de la vida laboral, asegura a este diario que "ya le toca" a su familiar dejar el negocio en el que lleva tantos años dedicándole tanto tiempo.

A pesar de que han 'tocado su puerta' varios interesados en tomar el relevo de estos dos hermanos, los horarios tiran para atrás estas ofertas finales, por lo que deberán seguir a la espera a que llegue alguien dispuesto a emprender en este conocido punto del distrito.

Son muchos los vecinos de la zona que pasan por delante de la Papelería Ruiz y no pueden evitar mirar con añoranza el escaparate de una tienda que ha dado vida a una de sus avenidas principales, pequeños que siguen acudiendo después de clase a comprar algún que otro dulce o ya los más adultos que bajan a por el periódico o a por una simple barra de pan, una rutina mañanera que nunca se pierde.

Varios estantes que se pueden ver desde el escaparate de la Papelería Ruiz / El Periódico de Aragón

Son escenas cotidianas que hablan de algo más que de una persiana que se bajará definitivamente algún día. Entre cuadernos de espiral, bolígrafos de colores, carpetas forradas con los personajes de moda y ese inconfundible olor a papel recién abierto, la Papelería Ruiz ha sido durante años un pequeño refugio donde cada estantería guarda un recuerdo distinto. Quizá pronto cambie de manos, quizá el rótulo adopte otro nombre, pero lo que permanece es el poso de tantas tardes de deberes, risas y recados improvisados. Porque, al final, las tiendas de barrio no solo venden productos: forjan historias. Y en el Arrabal, pase lo que pase con su traspaso, siempre habrá quien al pasar por el número 1 de la avenida de San Juan de la Peña sonría al recordar todo lo que encontró alguna vez al cruzar esa puerta.