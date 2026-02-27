Esta es la programación completa de la Cincomarzada

Una Cincomarzada completamente exterior agrupará este año a 110 colectivos de toda la ciudad de Zaragoza en una de las fiestas más reivindicativas de Aragón el jueves. Una fiesta en la que "siempre pasará algo" y que previsiblemente llenará el parque del Tío Jorge si se mantiene el buen tiempo anunciado para la jornada. Además, según se ha anunciado este viernes, desde el Ayuntamiento de Zaragoza se va a reforzar la movilidad y desde el consistorio destacan que todos los servicios municipales "velarán para que la fiesta transcurra sin ningún incidente".

La edición, en todo caso, está marcada por el cambio de modelo organizativo. "Unos meses de mucho correr para todos los lados, con un tiempo de organización más complicado", ha señalado, pues se ha mezclado el cambio de contrato con la propia situación de la Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza (FABZ) y con los retrasos en el inicio de las obras en el Tío Jorge. "Vamos a intentar que la fiesta salga mejor que el año pasado", ha dicho el el presidente de la entidad, Arturo Sancho

El lema elegido este año es Para vivir, vivienda, recogiendo así una de las principales preocupaciones de la sociedad, especialmente de los más jóvenes. Esta reivindicación queda plasmada también en el cartel de este año. Por primera vez, la FABZ ha convocado un concurso para dar cabida a los artistas locales y reforzar el carácter participativo y colectivo de esta fiesta. Entre las 31 propuestas presentadas, la obra de la artista Christina Healy ha sido la elegida y en ella se muestra un barrio solidario con espíritu colaborativo, que celebra su diversidad con una mezcla de personas de "diferentes culturas, edades y capacidades", según la autora.

Como novedad, según adelantó este diario, este año se colocarán dos escenarios para los actos festivos y los conciertos. Como todos los años, el escenario de la FABZ se ubicará en la cancha de baloncesto, mientras que el escenario Tío Jorge se ubicará junto al anfiteatro exterior del centro cívico, donde se celebrará la programación infantil y las muestras culturales de la asociación América vive en Aragón.

Como es habitual, también tendrá lugar la tradicional Marcha de los barrios, que partirá a las 11.30 horas de la plaza del Pilar y llegará hasta el Tío Jorge, pasando por el Puente de Piedra, Sixto Celorrio y la plaza San Gregorio, amenizados por los Gaiteros del Rabal y dulzaneiros. A su llegada, y en el escenario principal ubicado en la cancha de baloncesto, los representantes de las asociaciones vecinales leerán a las 12.00 horas el manifiesto de la Cincomarzada y entregarán sus reivindicaciones a los representantes del ayuntamiento.

A partir de ahí, la música y el ambiente festivo llenarán el parque Tío Jorge con música, juegos tradicionales, batukadas, bailes y teatro dentro de una programación pensada para todos los públicos. Una de ellas será el II festival Espabila Cincomarzada, en el que los jóvenes serán los protagonistas con la participación de siete grupos de músicos. Habrá también actuaciones pensadas para los más pequeños y, por supuesto, para los mayores, en los distintos rincones del parque.

Ahora la mirada ya queda en la próxima edición. El consistorio reconoce que el año que viene si las obras están en marcha todavía se tendrá que buscar una alternativa, según el concejal de Participación y Régimen Interior, Alfonso Mendoza. Y la organización incide en que el cambio de gestión de la celebración "es un dolor de cabeza" que tiene que prepararse con más coordinación, en palabras del secretario de la FABZ, Raúl Gascón.

También reclaman mejorar la financiación que recibe y garantizar una producción correcta. "La Cincomarzada es algo muy grande que tiene que empezar a organizarse después del verano y este año en diciembre todavía teníamos la incertidumbre de su ubicación", ha dicho Sancho. Igualmente indicen en la necesidad de más fondos. "La fiesta está infradotada, necesita más cariño y más presupuesto", han destacado.

La FABZ ha destacado que la fiesta desde su vertiente popular llega desde 1938 y han acusado a las voces críticas con la misma que han surgido estas semanas desde el entorno de Vox de falta de "rigor histórico" a la hora de valorar la significación de la festividad, que está pendiente de ser catalogada como bien de interés inmaterial, atendiendo tanto a la parte "antropológica como histórica" de la fiesta. La concejala de Cultura, Sara Fernández, se ha mostrado abierta a explorar esta posibilidad.

Programación

11.30h. Marcha de los barrios. Salida de Plaza del Pilar, acompañados de las collas gaiteras "Gaiteros del Rabal" y "Bucardos".

Recorrido: plaza del Pilar, Puente de Piedra, Sixto Celorrio, plaza San Gregorio a parque del Tío Jorge. Anfiteatro Exterior Escaleras Centro Cívico Tío Jorge.

ZONA INFANTIL

• 11:00h. – 13:00h. Juegos tradicionales aragoneses.

ESCENARIO TÍO JORGE

• 11:00h. DEAD PUPPETS ORCHESTRA.

• 11:00h. Cuentacuentos de La Mariposa Azul : Todas a una.

• 13:00h. – 15:00h. AMÉRICA VIVE EN ARAGÓN.

• República Dominicana – Bailes Típicos.

• Paraguay – Bailes Típicos.

• Aragón – Grupo de Folklore Xinglar.

• Aragón – Música "En Canta 2".

• Colombia – Música Valeriaga.

• Ecuador – Bailes Típicos.

ESCENARIO FABZ

• 12:00h. Lectura del Manifiesto de la Cincomarzada 2025, entrega de las reivindicaciones de los barrios y reconocimientos vecinales.

• 12:30h. – 19:00h. II FESTIVAL ESPABILA CINCOMARZADA.

• 12:45h. Show Flamenco «Chapi». • 14:00h. Ixeya.

• 14:55h. 50007 Fishing Club.

• 15:25h. Sirgawain Soundsystem.

• 16:20h. Arga Music Showcase.

• 17:40h. Jambass.

• 18:25h. Guiñote De Qontaqto.

• 18:45h. FIN DE FIESTA, con la batukada «SAMBA DE PRAÇA«, recorriendo las calles y caminos del Parque Tío Jorge invitando al cierre de los puestos instalados. ITINERANTE